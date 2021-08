​Waarom je jaloers moet zijn op een zeekat

Waarom zeekatten graag onthouden wat ze wanneer hebben gegeten, is puur om te bepalen wanneer ze dan weer gaan eten en wat dat precies is. Hoewel ze wel andere verouderingstekenen vertonen, zoals wij die ook kennen: minder eetlust, minder spierkracht… maar vreemd genoeg blijft dat episodische geheugen werken als een zonnetje.

Onderzoekers hebben ontdekt dat zelfs een paar dagen voordat ze sterven, het geheugen van een zeekat nog prima in orde is. Wij worden er als mens steeds minder goed in om te onthouden wanneer wat gebeurde. Dit noemen we het episodische geheugen en dat is bij ons niet zo sterk, omdat onze hippocampus weinig goede prestaties levert.

We vinden als mensheid vaak dat we boven de dieren staan, maar er zijn heel veel zaken waarin we toch tegenvallen vergeleken met de wereld van fauna. Een zeekat bijvoorbeeld -niet te verwarren met catfish-, heeft een veel beter geheugen dan wij. Hij kan met gemak onthouden wat hij wanneer heeft gegeten. Weet jij nog wat je net als diner op hebt?

Zeekatten

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 24 zeekatten, waarvan twaalf exemplaren van een klein jaartje oud, wat in de zeekattenwereld jongvolwassen is. De andere twaalf waren stokoud: helaas is het na ongeveer twee jaar wel gedaan met de zeekat. Vervolgens hebben de onderzoekers twee verschillende kleuren aangebracht in het aquarium en verschillende soorten eten gegeven op die plekken. Wat bleek? De oudjes presteerden net zo goed als jonge zeekatten en soms zelfs beter.

Is de hippocampus van de zeekat zo geweldig? Nee: die hebben ze namelijk niet. Hun hersenen zien er heel anders uit. Wat wel gezegd kan worden over deze ontwikkeling, dat is dat de reden voor dat geweldige geheugen van de zeebeesten waarschijnlijk komt omdat ze pas paren als hun leven bijna op zijn einde loopt. Ze moeten namelijk voor het zoveel mogelijk verspreiden van hun genen onthouden met wie ze hebben gepaard, wanneer en waar. Dat doen ze puur om zoveel mogelijk partners te kunnen vinden, zonder tweemaal dezelfde te grijpen. Er is nog niet op mensen getest of langdurig maagd blijven het episodische geheugen helpt.









Fotocredits: Naveenmanohar