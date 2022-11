Verbod op dure doorschakeldiensten voor 0800-nummers

Ik heb er zelf ook wel eens van gebruik gemaakt, al is dat wel al wat jaartjes geleden. Puur uit gemak en omdat ik een telefoonnummer van een bedrijf niet meer wist. Handig, maar ook toen was dat al best prijzig. Je betaalde soms meer dan een euro per minuut, ook als je al doorverbonden was naar het bedrijf dat je wilde bellen. Binnenkort komt daar een einde aan. Niet omdat de tarieven van de doorschakeldiensten omlaag gaan, maar omdat het doorschakelen via (dure) 0906-nummers verboden gaat worden. Dat geldt overigens ook voor doorschakelen via 0900- en 0909-nummers. Ook dat zijn vaak nummers met gepeperde beltarieven Dat verbod, zo heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald, gaat al op 16 december in.

‘Verborgen’ belkosten

Onderzoek heeft de afgelopen jaren al regelmatig aangetoond dat veel gebruikers van die doorschakeldiensten vaak niet in de gaten hebben wat ze daarvoor moeten betalen. Dat wordt extra zuur wanneer een doorschakeldienst gebruikt om een 0800-nummer te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan de informatienummers van de Belastingdienst en de GGD. Die nummers zijn normaal gratis (geen belkosten) maar die vlieger gaat niet op als je doorgeschakeld wordt vanuit een (duur) 0900, 0906 of 0909-nummer.

Daarnaast bestaan er ook nog de zogenoemde abonnee-informatienummers. Die beginnen met 18xx. Ook de regels voor die doorschakeldiensten worden met ingang van 16 december aangescherpt. Ten eerste gaat ook voor de 18xx nummers gelden dat voor doorschakelen naar 0800-nummers geen kosten meer in rekening gebracht mogen worden.