Uniek Cadeau bij liveshow Nederlandse Band Tessel

“In een tijd waarin de digitale releases om je oren vliegen willen we onze fans iets unieks geven. Een video-opname van de show als digitaal gelimiteerd verzamelobject, enkel voor de supporters van het eerste uur”, aldus Levi Oostermeijer, zanger van de band.Op 4 november viert de Indie-pop band Tessel hun eigen release van hun debuut EP “Family Time” in Sexyland in Amsterdam.

“Cinema”

De viermanformatie tekende begin dit jaar bij het label [PIAS] en liep al in de kijker met de single ‘Cinema’ waar zangeres Amber Arcades op te horen is. Het meest recente nummer ‘Magazine’ werd Sander’s Team Song en de band maakte indruk met hun cover van Billie Eilish op 3FM. Nu de EP, met zes ultieme popliedjes, op 4 november het licht gaat zien, wil de band dit vereeuwigen voor de honderd concertbezoekers door de show als gelimiteerde NFT weg te geven.

Wat is een NFT

Een NFT (Non-fungible Token) is een evolutionaire ontwikkeling gebaseerd op Blockchain technologie. Zo’n token toont de eigenaarschap aan van de digitale content. Wanneer je een NFT van een artiest koopt blijft het auteursrecht van de content bij de artiesten - maar in tegenstelling tot voorheen, bij digitale assets, ontvang je nu een persoonlijke claim op een digitale editie direct in je wallet. Hierdoor creëer je in de loop van de tijd onmiddellijke inkomsten en terugkerende inkomstenstromen voor een artiest. Zie het als het streamen van inkomsten - maar dan met een veel directere link tussen jou en de artiest.



Dit kon nooit eerder en dat maakt het gebruik van NFT's voor zowel fans als artiesten zo'n evolutionaire ontwikkeling. Artiesten krijgen direct de inkomsten die worden gegenereerd door de eerste verkoop van hun werk, en vervolgens 10% elke keer dat de collectible wordt doorverkocht door een verzamelaar. Dat is veel meer dan de $ 0,0000X die ze op de streamingplatforms krijgen. Deze percentages zijn vastgelegd op de blockchain en daarom altijd transparant. Naast transparant kunnen de percentages ook niet meer aangepast worden wanneer het op het smart-contract staat.

What’s in it for you?

Jij kunt het digitale verzamelobjecten doorverkopen voor de prijs die een koper bereid is te betalen. Als je een digitaal verzamelobject verkoopt, wordt de verkoopprijs gestort op jouw wallet in de valuta waarop je het te koop zette.

Deze NFT’s zijn beschikbaar gemaakt door Dutch Digital Collectibles. Zij maakte al eerder NFT’s voor VR artiest Nemo Vos en Troubadour Spinvis.