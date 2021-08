Samsung maakt gestolen tv’s op afstand onklaar

Dat wil zeggen, tot het moment dat hackers er in slagen die blokkade weer te kraken. Het is misschien triest, maar dat is nu eenmaal zoals de wereld werkt. Ik bedoel, fabrikanten van (luxe) producten voeren al velen jaren een strijd tegen de praktijken van grijpgrage lieden en bendes. Het is een kat-en-muis spel waarin soms de een, en soms de ander, wint.

Vorige maand werd uit een magazijn van Samsung in Zuid Afrika een partij tv’s gestolen. Dat was voor de Koreaanse fabrikant om onlangs een nieuwe functie te activeren waarmee gestolen tv’s op afstand onklaar gemaakt kunnen worden. Daarna zijn ze niet meer te gebruiken. Nu denk ik niet dat hierdoor minder tv’s gestolen zullen worden, maar het is wel goed om te weten dat diefstal niet altijd meer loont.

Diefstal ontmoedigen

Op zich is dit natuurlijk niks nieuws, het ‘onklaar maken’ van producten op afstand. Veel (dure) auto’s kunnen na een diefstal ook geblokkeerd worden. En bij een iPhone, iPad of Mac kan de gebruiker dat zelfs zelf doen, bij verlies of diefstal bijvoorbeeld. Maar, zoals gezegd, het blokkeren is een prima oplossing om gestolen producten onbruikbaar te maken, maar ik betwijfel of het direct ook tot minder diefstallen zal leiden. Maar dat is natuurlijk ook geen primaire taak van de fabrikanten van al deze producten.





Voor Samsung is het activeren van de TV Block functie met name een extra service voor klanten en retailers die in geval van een diefstal doorgaans als eerste de dupe zijn. De keuze voor Zuid Afrika, als eerste land waar deze blokkeerfunctie beschikbaar is, heeft deels te maken met de grote diefstal in juli, en deels met het feit dat het een van de landen is waar veel gestolen producten, ook tv’s verkocht worden.