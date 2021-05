Reddingsbrigade gaat muistromen en drenkelingen opsporen met drones

De muistromen langs de Nederlandse kust claimen elk jaar meerdere slachtoffers, veelal onervaren zwemmers. Deze levensgevaarlijke stroming komen voor in de buurt van zandbanken. In combinatie met aflandige wind zorgen zij bij terugtrekkend water (eb) regelmatig voor gevaarlijke situaties. Om muistromen, maar ook de drenkelingen die daar in terecht komen en dreigen te verdrinken, beter te kunnen opsporen start de Reddingsbrigade nu met een proef waarbij drones ingezet worden.

Proef met drones

Doel van die proef, die in de kop van Noord-Holland (regio Den Helder) uitgevoerd wordt, is bepalen of muistromen vanuit de lucht vroegtijdig herkend kunnen worden zodat zwemmers en andere kusttoeristen op de stranden tijdig gewaarschuwd kunnen worden. Daarnaast kunnen de drones ook ingezet worden om drenkelingen op te sporen en vervolgens een reddingsvest in de buurt van de drenkeling de ‘droppen’.

Meldingen over drenkelingen ontberen vaak concrete aanwijzingen over de locatie van de persoon in nood. Een drone kan op korte termijn en groot gebied doorzoeken om de drenkeling snel te lokaliseren en die locatie direct door te geven aan de Reddingsbrigade. Daardoor kunnen kostbare minuten gewonnen worden.