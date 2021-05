Overnamekandidaten voor KPN staan in de rij maar worden de deur gewezen

Het is niet de eerste keer dat onze nationale Telecomtrots – ja, ik ben nog uit de tijd dat KPN PTT heette – de belangstelling wekt van investeerders of grotere concurrenten uit het buitenland. Maar tot nu toe zijn alle gevraagde én ongevraagde overnamevoorstellen op niets uitgedraaid. Zo ook nu weer. Op haar website meldt KPN dat de provider onlangs twee potentiële kopers de deur gewezen heeft.

Overnamekandidaten uit Zweden en de VS

Een bod, zonder bedrag en daarmee dus eerder een vraag óf KPN te koop is, was afkomstig van een Zweeds-Amerikaanse tandem van grote investeerders. Nee, niet IKEA en Amazon, maar de ietwat minder grote namen. Het Zweedse EQT, een investeringsfonds, samen met de Amerikaanse investeerder Stonepeak. EQT is overigens als eigenaar van Delta en Caiway al in Nederland actief. Het tweede ongevraagde overnamevoorstel was afkomstig van het Amerikaanse investeringsfonds KKR. Welk bedrag KKR voor KPN wilde neertellen is niet bekend gemaakt.

KPN zegt in het persbericht dat beide voorstellen grondig bekeken en overwogen zijn, maar dat de provider tot de conclusie kwam dat een overname op dit moment niet aan de orde is. Beide overnamevoorstellen zouden zogezegd geen toegevoegde waarde hebben voor de strategische koers die KPN momenteel vaart. Daarom hebben ook geen onderhandelingen of concrete gesprekken tussen KPN en de beide geïnteresseerde partijen plaatsgevonden.