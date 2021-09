Nieuwe Nike’s nodig? Wees er snel bij!

Nee, dit is geen advertorial of anderszins reclame voor een sportief kleding- en schoenenmerk. Nike presenteerde gisteren haar meest recente kwartaalcijfers. Daaruit bleek dat het goed gaat met de verkopen. Alle omzet- en winstcijfers zitten in de lift. Nog wel, want Nike heeft wel degelijk problemen die het bedrijf nu al parten spelen en in de nabije toekomst fors groter kunnen worden. De schoenenproductie in Vietnam ligt namelijk op zijn gat, en dat al maandenlang. Daarom waarschuwt Nike nu al voor een forse omzetdaling in het volgende kwartaal.

Nog geen paniek

De vraag is nu hoe lang dat nog gaat duren en wanneer de eerste gevolgen daarvan in de winkels te zien zullen zijn. Op dit moment is er voor Nike fans nog geen enkele reden tot paniek. Een rondje langs de bekende velden laat zien dat de vrijwel alle modellen nog gewoon op voorraad zijn. In sommige gevallen zijn de levertijden wel iets langer en kun je niet meer uit alle maten kiezen.

In de online Nike shop staan de levertijden nog altijd op twee tot vier werkdagen. Bij Zalando variëren de levertijden van een tot tien dagen. Daar zijn van de populaire modellen ook niet meer alle (gangbare) maten op voorraad. Dat geldt ook voor de online shop van Intersport. Levertijden zijn nog redelijk normaal, maar niet meer alle maten op voorraad.