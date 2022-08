Moordenaar loopt tegen de lamp door Fitbit van slachtoffer

In de VS is een man tot 65 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn vrouw. Het was dat zijn slachtoffer een fitbit droeg, anders was hij er mogelijk mee weggekomen. Uit de activiteitendata van de Fitbit bleek namelijk dat het verhaal dat de man tegenover de politie vertelde over de toedracht van de dood van zijn vrouw van geen kant klopte.

Overvaller in camouflagekleding en met de stem van Vin Diesel

Het verhaal begint in 2015, toen Richard Dabate op de ochtend van 23 december de politie alarmeerde door het alarm van zijn huis af te laten gaan, mogelijk door een brandje te stichten. Daar aangekomen troffen agenten het levenloze lichaam van Dabate’s vrouw aan. De echtgenoot zelf lag, schijnbaar bewusteloos en vastgebonden aan een stoel op de grond. Eenmaal bij bewustzijn vertelde de grievende Richard dat zijn vrouw het slachtoffer geworden was van een overvaller. De vrouw was door twee pistoolschoten in haar hoofd vermoord.

De overvaller was volgens Dabate verrast tijdens zijn rooftocht door hun huis toen het koppel, onafhankelijk van elkaar onverwacht weer naar huis kwam. Richard was zijn laptop vergeten op weg naar zijn werk, en zijn vrouw Connie kwam onverrichter zake terug naar huis toen bleek dat haar spinning les niet doorging.

Bij binnenkomst trof hij zijn vrouw, vermoord aan en werd hij zelf ook door de overvaller, die camouflagekleding droeg en de stem van Vin Diesel had, met een stanleymes gestoken en met tie-wraps vastgebonden aan een stoel. Hij wist echter een brander te pakken en de overvaller daarmee in zijn gezicht te verwonden, waarna die vluchtte. Dabate raakte vervolgens buiten bewustzijn door zijn verwondingen.