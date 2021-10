​Mkb-bedrijven in zakelijke dienstverlening zien omzet in Q3 flink stijgen

Mkb-bedrijven in de zakelijke dienstverlening hebben een uitstekend kwartaal achter de rug. Maar liefst 44 procent realiseerde een sterke omzetstijging ten opzichte van het tweede kwartaal. Tegelijkertijd verkeren veel bedrijven in onzekerheid over hun financiële positie. Zo heeft bijna een derde NOW-steun ontvangen en sluit 79 procent van deze bedrijven niet uit dat zij door het terugbetalen van de overheidssteun in moeilijker vaarwater terechtkomen. Ook personeelstekorten zetten een rem op de groei. Ruim de helft van de ondernemers kampt met een tekort aan arbeidskrachten en 84 procent van hen geeft aan dat dit verdere groei in de weg staat. Toch zien bijna twee op de drie mkb-bedrijven in de zakelijke dienstverlening de toekomst met vertrouwen tegemoet, blijkt uit de nieuwste editie van de MKB Barometer van Teamleader, waarin ruim 300 Nederlandse mkb-ondernemers in zakelijke diensten hun visie geven over de status en toekomst van hun bedrijf.

Maar liefst 65 procent van de mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening heeft in het derde kwartaal nieuwe medewerkers aangenomen. Dit is een flinke stijging ten opzichte van het vorige kwartaal (+27 procent) en toont aan dat de sector weer in de lift zit na corona. Ook in de komende zes maanden verwacht ruim een derde van de bedrijven nieuw personeel aan te nemen. Dat is niet altijd eenvoudig: zo heeft 63 procent nu één of meerdere vacatures openstaan. Ook is het personeelsverloop volgens drie op de tien ondernemers veel hoger dan normaal. Ruim driekwart van de bedrijven met een personeelstekort zijn daarom bereid mensen aan te nemen die niet volledig aan de vacature-eisen voldoen. Daarnaast worden een hoger salaris (55 procent), het bieden van werken op afstand (64 procent) en betere secundaire arbeidsvoorwaarden (62 procent) overwogen om aantrekkelijker te worden voor een grote groep werkzoekenden en zo nieuw personeel aan te trekken.