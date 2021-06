Microsoft hervat winkelactiviteiten in drie Experience Centers

Ruim een jaar geleden, midden in de eerste golf van de coronapandemie, besloot Microsoft de deuren van haar fysieke winkels wereldwijd te sluiten. Daarna waren alle producten alleen nog online of, met name zakelijk, via partners en ICT-bedrijven, te koop. Dat gaat nu weer, een beetje, veranderen. Microsoft heeft namelijk bekend gemaakt dat het bedrijf in drie Experience Centers – New York, Sydney en Londen – weer producten gaat verkopen.

Drie winkels, geen Xbox consoles

In eerste instantie zullen die drie ‘winkels’ met name software, zoals Office 365 abonnementen, Surface producten en accessoires voor de Xbox verkocht gaan worden.

De gameconsoles zelf, Xbox Series X / S, overigens nog niet, want daarvoor heeft Microsoft op dit moment nog niet genoeg voorraad beschikbaar. Zo gauw als dat probleem opgelost is, wordt de gameconsole aan het assortiment toegevoegd.