Met corona besmette personen volgen via AI-gezichtsherkenning?

In Aziatische landen gaat men anders om met privacy dan bij ons. Hier werden gisteren nog de Big Brother Awards uitgereikt aan ministers die verantwoordelijk zijn voor de coronatoegangsbewijzen. In Zuid-Korea doen ze een stuk minder moeilijk over het inzetten van AI-gezichtsherkenning om personen die besmet zijn met het coronavirus op te sporen. Ok, het is nog een pilot, maar het feit dat men serieus nadenkt om een dergelijk systeem te gaan inzetten, gaat voor onze begrippen best ver.

Besmette personen volgen

Sinds het begin van de corona pandemie is het al duidelijk dat Aziatische landen – gevoed door uitbraken van eerdere SARS-virussen – een heel stuk strenger zijn als het gaat om lockdowns en quarantaine. Ben je besmet, dan blijf je binnen, liefst in een afgezonderde ruimte, punt! Word je buiten of in het bijzijn van andere personen ‘gepakt’, dan heeft dat grote gevolgen. Om die pakkans nu te vergroten, en de bewegingen van besmette personen in de gaten te houden, wil Zuid-Korea een AI-gestuurd gezichtsherkeningssysteem gaan inzetten. Binnenkort start in de stand Buncheon de eerste pilot.

Het systeem maakt gebruik van AI-algoritmen en gezichtsherkenningstechnologie om beelden te analyseren die zijn verzameld door meer dan 10.820 CCTV-camera's. Zo wil men niet alleen de bewegingen van een geïnfecteerde persoon volgen, maar ook iedereen met wie ze nauw contact hadden. Daarnaast kan het systeem ook zien of de personen al dan niet een mondneusmasker droegen.