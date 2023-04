Mentale misère millennials door werkdruk en stress

Uit een onderzoek van Norstat en specialist in organisatiepsychologie Dr. Ruth Hekman blijkt dat bijna twee derde (63%) van de hoogopgeleide millennials mentale gezondheidsproblemen, zoals stess, ervaren die veroorzaakt worden door hun werk. Het leeuwendeel van de millennials (93%) is van mening dat werkgevers meer verantwoordelijkheid moeten nemen om dergelijke mentale problemen aan te pakken of, beter nog, te voorkomen. Intussen zegt meer dan de helft van dat ze overwegen een andere baan te zoeken.

Millennial onderzoek

Onderzoek naar het effect van werk op de mentale en fysieke gezondheid van werknemers is niet nieuw. Nog niet zo lang geleden bleek bijvoorbeeld dat het langdurig (meerdere jaren) werken in een zogenoemde volcontinu job, waarbij je afwisselend overdag en ’s nachts werkt, een behoorlijke aanslag pleegt op je fysieke en mentale gezondheid.

Toch is er nog niet veel onderzoek gedaan waarbij specifiek gekeken werd naar het mentale en fysieke welzijn van (hoogopgeleide) millennials. “We weten dat het mentale ziekteverzuim onder deze doelgroep heel hoog is en dat ze op een andere manier naar werk kijken dan hun oudere collega's, maar specifiek onderzoek naar deze groep is schaars”, aldus Dr. Ruth Hekman.

Uit het onderzoek, dat uitgevoerd werd in opdracht van OOPKOP – een platform voor mentaal fitte werknemers – blijkt dus dat 63 procent van de millennials mentale gezondheidsproblemen ervaart door werk, zoals stress of een te hoge werkdruk. Meer dan de helft (58%) heeft daarbij weleens burn-out gerelateerde klachten ervaren. Hieronder vallen fysieke klachten zoals hoofdpijn of misselijkheid, maar ook slapeloosheid of geheugenproblemen.

Opvallend is ook dat vrouwen in de groep van de jongere millennials meer mentale gezondheidsklachten door werk dan mannen. En dat geldt dan met name voor vrouwen die parttime werken.