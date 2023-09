Interpol is 100 geworden

Interpol is een wereldwijde politie-organisatie die eigenlijk, en dat is maar beter ook, niet vaak prominent in het nieuw is. Toch doet Interpol veel en goed werk op het gebied van de internationale misdaadbestrijding. Interpol werd opgericht in 1923 door 20 landen, waaronder ook Nederland, Duitsland en de VS. Om precies te zijn op 7 september van dat jaar – deze week dus exact 100 jaar geleden, besloten de politiediensten van 20 landen dat ze meer moesten gaan samenwerken. Voor criminelen bestaan grenzen immers niet. En dus werd de International Criminal Police Commission (ICPC) gevormd. Ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van Interpol heeft de UN onlangs 7 september uitgeroepen tot de International Day of Police Cooperation.

Samenwerking op vijf thema’s

Direct contact tussen politiekorpsen in verschillende landen is essentieel om onderzoeken over geografische grenzen heen mogelijk te maken. De primaire afspraken van de ICPC waren opgezet rondom een vijftal thema’s voor meer samenwerking. Afgesproken werd dat de politiediensten van de 20 landen voortaan direct met elkaar in contact konden treden en dat ze zouden gaan samenwerken op het gebied van arrestaties en uitlevering.

Om de taalbarrière tussen de verschillende landen te verkleinen, werd afgesproken dat communicatie plaatsvond in zogenoemde gemeenschappelijke talen. In eerste instantie werd gedacht om daarvoor het Esperanto te kiezen, maar uiteindelijk werd het Engels en Frans. In 1955 werd het Spaans daaraan toegevoegd en sinds de toevoeging van Arabisch (in 1999) telt Interpol vier officiële talen.

Ook werd bij de oprichting al besloten om internationale kantoren te openen voor onderzoek naar vals geld, cheques en paspoorten en gingen de landen binnen de ICPC nauwer samenwerken op het gebied van vingerafdruktechnieken en -registraties.

Vier jaar later, tijdens het vierde Interpol congres, in Amsterdam, werd een resolutie aangenomen waarin werd bepaald dat elke lidstaat een centraal contactpunt binnen zijn politiestructuur moest opzetten. Dit was de voorloper van de huidige Nationale Centrale Bureaus (NCB's). NCB’s vormen de kern van Interpol. Zij zijn het aanspreekpunt voor alle activiteiten in het veld en vormen de cruciale schakel tussen de nationale politie en het mondiale netwerk van lidstaten.