Internetverkeer via AMS-IX in vier jaar verdubbeld

De Amsterdam Internet Exchange, beter bekend als de AMS-IX, is een van de belangrijkste internetknooppunten van West-Europa. Vandaag heeft de AMS-IX wat nieuwe cijfers over het verwerkte internetverkeer de wereld in gestuurd. Zo blijkt dat de datastromen via de AMS-IX in vier jaar tijd verdubbeld zijn.

Ruim 29 exabyte in 2022

Dat we met z’n allen steeds meer gebruik maken van het internet, en dus ook steeds meer data verbruiken, is natuurlijk geen nieuws. De groei, zo blijkt uit de cijfers en statistieken van AMS-IX, is er ook nog niet uit.



De AMS-IX verwerkte in 2022 in totaal 29,39 exabyte (EB) aan data voor internetverkeer. Dat zijn nogal wat nullen. Eén exabyite is 1000 petabyte, wat op haar beurt (één petabyte) weer 1000 terabyte is. Kortom, een exabyte is 1 miljoen terabyte, of 1 miljard gigabyte. In 2018 was het internetverkeer via de AMS-IX nog maar de helft van hetgeen in 2022 verwerkt werd. Ter vergelijk, het duurde zes jaar om het internetverkeer te laten groeien van 4 EB in 2012 tot 14 EB in 2018.