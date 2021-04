Internationale Dag van het Intellectuele Erfgoed

'Dit is mijn idee. Daar blijf je van af!' Hoe vaak hoor je dat een collega of vriend wel niet roepen. Vaak valt de genialiteit van het idee in de praktijk heel erg mee. Maar als je het idee echt wilt uitvoeren dan kan je het vastleggen. Dat noemen we Intellectueel Erfgoed of Eigendom. En vandaag is het de Dag van het Intellectueel Erfgoed.

Dag van het Intellectueel Erfgoed



In de huidige tijd dat bijna alles zich op internet afspeelt zou je zou soms kunnen denken dat de bescherming van intellectueel erfgoed zijn beste tijd wel heeft gehad. Maar niets is minder waar. Sterker nog, juist nu het internet zo belangrijk is voor de wereldeconomie is het juist essentieel om nieuw bedachte concepten goed te beschermen, omdat de concurrentie er anders mee aan de haal gaat.

De Dag van het Intellectueel Erfgoed is opgericht door de World Intellectual Property Organization, of de WIPO. Die grijpt de Dag aan om het belang ervan onder de aandacht te brengen, en met name bedrijven te leren er optimaal gebruik van te maken. Deze dag werpt een licht op de cruciale rol van kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) in de economie en hoe zij intellectuele eigendomsrechten kunnen gebruiken om sterkere, meer concurrerende en veerkrachtige bedrijven op te bouwen.

[foto: Nick Fewings on Unsplash]