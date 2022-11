Indiase politie raakt 200 kilo cannabis kwijt aan ratten

Ken je die oude smoes van school nog? ‘Nee juffrouw, ik had mijn huiswerk wel gemaakt, maar de hond heeft het opgegeten!’ Dat smoesje werkte zelden (lees: nooit). Het was het eerste waar ik aan moest denken toen ik dit bijzondere nieuwsbericht las. In India is de politie bijna 200 kilo cannabis kwijtgeraakt dat opgeslagen lag in een politiebureau. Het was het bewijsmateriaal voor een aantal zaken rondom de handel in drugs. De vraag was natuurlijk, ‘Waar is die 200 kilo dan gebleven?’ Welnu, volgens de politie is vrijwel de hele ‘voorraad’ opgevreten door ratten.

Ongedierte of toch oneerlijke agenten?

Tsja, muizen en ratten zijn natuurlijk continu op zoek naar eten, als ze zichzelf niet voort aan het planten zijn. Ze kruipen door de meest onmogelijke kieren en gaten. En dat is ook de reden waarom ze volgens de Indiase politie nauwelijks uit de ruimte waar het verdwenen bewijsmateriaal lag opgeslagen, te weren zijn.

Net zoals het smoesje van de hond en het huiswerk zou dat natuurlijk echt wel een keer daadwerkelijk gebeurd kunnen zijn. Maar inmiddels is de ratten of knaagdieren smoes in India al vaker gebruikt. Onder andere in een andere zaak, waar 386 kilo cannabis verdween. Ook daar werden ratten en muizen aangewezen als mogelijke daders.

En het beperkt zich niet alleen tot India. Zo werden in 2018 al eens acht politieagenten ontslagen omdat ze het verdwijnen van een halve ton cannabis uit een opslagruimte voor bewijsmateriaal in de schoenen van muizen schoven.