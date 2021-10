Hoe rotsen de mensheid kunnen redden

Omdat we als mensen heel veel CO2 in de lucht hebben gebracht met het verbranden van fossiele brandstoffen en het omploegen en ontgroenen van de aarde, hebben de rotsen het niet meer bij kunnen houden. “ Maar daar kunnen wij als mensen verandering in brengen ” vult Jense enthousiast aan. ” Door te zorgen dat deze rotsen meer aan de oppervlakte komen, klein worden vermalen en verspreid. Dan kan het gesteente sneller zijn CO2 opruimende werk doen. Als we dat combineren met het beschermen en herstellen van ecosystemen, het vergroten van biodiversiteit, het aanleggen van heel erg veel meer natuur waar we uit kunnen oogsten om kleding, eten, materialen en huizen van te maken, dan kunnen we als mensen zelf een fijn leven hebben en in weer balans met de aarde komen .”

Foto boven : Olaf Schuiling Award, ontwerp Andy Dockett, uitvoering Fiction Factory Amsterdam. Een brok olivijn lijkt te zweven op een sokkel van hout.

Niet alle rotsen zijn geschikt

Niet alle rotsen zijn geschikt voor vermaling en verspreiding. Het gaat vooral om basalt en olivijn. Het bijzondere is dat juist in ons platte Nederland heel veel kennis over olivijn aanwezig is. Dat komt door de Nederlandse professor Olaf Schuiling (1932). Deze erudiete wetenschapper, altijd in voor een goed gesprek en een goed idee, zette olivijn als CO2 opruimer en redder van de mensheid op de kaart. Hij was zijn tijd ver vooruit: pas in dit decennium is olivijn wereldwijd als natuurlijke klimaatoplossingen bekend aan het worden. De tevens in Nederland opgerichte Stichting Climate Cleanup draagt daar flink aan bij. Jense: “Naast de oceanen, het land en gebouwen van natuurlijke materialen zijn rotsen een belangrijke natuurlijke klimaatoplossing. Onze stichting zorgt voor aanvullend wetenschappelijk onderzoek, experimenteert met olivijnproeven om meer te weten te komen over de snelheid van CO2 opname en helpt startups met geld en kennis.”

Uitreiking Olaf Schulling Award

Met de uitreiking van de Olaf Schuiling Award heeft de stichting olivijn opnieuw in de spotlights gezet. De innovatieprijs, die jaarlijks toegekend wordt aan een persoon of organisatie die een buitengewoon originele bijdrage levert aan olivijn als natuurlijke klimaatoplossing, is toegekend aan de Vlaming Ruben Gerrits. Ruben verbindt als wetenschapper de wereld van de schimmels aan de wereld van de rotsen. Die werken samen, hoe precies zoekt Ruben verder uit. Kennis waarmee startups weer verder kunnen om de temperatuur op aarde naar beneden te krijgen. Want daar is het Climate Cleanup om te doen, met natuur de mensheid redden. Jense: “Overal waar we als mensen nu met zand werken, kunnen we dat met olivijn doen. Maar we kunnen ook olivijn strooien tussen katoenplanten, zonnebloemen of op stranden. Op Hawaï bijvoorbeeld is een natuurlijk strand van olivijn, dat kunnen we op meer stranden in de wereld nabootsen. Lekker zonnen op een strand dat CO2 opruimt, wie wil dat nou niet?”



Climate Cleanup

Climate Cleanup ondersteunt als stichting ondernemers in natuurlijke klimaatoplossingen wereldwijd. Denk aan zeewierboeren, olivijnondernemers en moderne boeren. De stichting doet dat onafhankelijk middels eigen onderzoek, experimenten, lobby en events. www.climatecleanup.org