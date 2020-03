​Hier ga je naartoe als je de drukte in Nederland wilt vermijden

Nu we allemaal veel thuis hebben gezeten, voorspellen we dat veel mensen in de zomermaanden dichtbij huis mooie plekken op gaan zoeken. Veel vakanties en uitjes in eigen land dus. We kunnen ons voorstellen dat je dan nog steeds grote drukte wil vermijden. Daarom zochten wij alvast een aantal mooie plekken uit in eigen land. Doe alvast inspiratie op en ga erop uit zodra het weer kan! Of ga nu lekker wandelen, maar wel op een rustige plek en volgens de richtlijnen van het RIVM met voldoende afstand!



Het heuvellandschap van Zuid-Limburg

Alle niet-Limburgers zijn het erover eens: het heuvellandschap in het zuiden van de provincie is bijna on-Nederlands. De prachtige glooiende heuvels doen denken aan de mooie wijnregio’s in Duitsland en Frankrijk. Hier vind je nog volop rustige plekken en schattige kleine dorpjes. Wie blij is om straks eindelijk weer het huis uit te gaan, boekt bijvoorbeeld een weekend in een van de prachtige huisjes van Landal De Waufsberg. Bovendien steek je hier zo de grens over met België en Duitsland. Zo maak je er toch nog een internationaal tripje van.

Nationaal Park de Hoge Veluwe

De Veluwe is enorm en hoewel er jaarlijks veel bezoekers op afkomen, zijn er voldoende rustige plekken te vinden. Je loopt er nooit over de hoofden omdat het Nationaal Park enorm groot is, zeker voor Nederlandse begrippen. In verband met COVID-19 zijn alle evenementen en rondleidingen in 2020 geschrapt, maar een wandeling in de natuur is nog steeds mogelijk. Snuif de boslucht op en ga lekker wandelen of fietsen in dit prachtige park.