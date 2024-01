​Het is Blue Monday: 24 dingen om je blij te maken

Het is weer die maandag in het jaar dat door menig expert als blue monday wordt bestempeld. Mocht jij een beetje ‘blue’ voelen vandaag, op de blue monday van 2024, dan hebben we 24 dingen gezocht om je blij te maken en te zorgen dat je deze zo negatief bestempelde dag hopelijk positief afsluit.

1. Dry January is op de helft! Drink jij deze januari geen alcohol? Goed nieuws: het einde van deze dag betekent dat je op de helft bent! Hetzelfde geldt voor mensen die andere challenges hebben deze maand die vrij lastig blijkt: je bent op de helft: goed bezig! 2. De auto wassen

Door de autowastraat gaan met een kind is heel leuk, omdat het een heel avontuur is, maar het is sowieso leuk om je mooie bolide van een glansje te voorzien door hem te poetsen. 3. Denk aan je vakantie Veel mensen boeken een vakantie in januari, dat boeken zelf kan wat stressvol zijn. Maar als het eenmaal geboekt is, kun je lekker dromen van je bestemming. Lekker fantaseren: voorpret is de meeste pret. 4. Geef een compliment Een compliment ontvangen voelt natuurlijk goed, maar een compliment geven ook. Spreek die collega aan op haar nieuwe kapsel, of zijn nieuwe sneakers die hij goed heeft uitgekozen. Sommige mensen zijn oprecht verrast door een compliment, Leuk! 5. Een knuffel geven Als we elkaar knuffelen komt het gelukkigheidshormoon los. Zeker als je dat niet 3 seconden doet van ‘hallo doei’, maar even wat bewuster en langer. Misschien moet je daar even aan wennen, maar je zal merken dat het iets positiefs in je losmaakt.

6. Afspreken of bellen met vrienden Als mensen ergens ongelukkig van worden, dan is het wel eenzaam zijn. Tuurlijk, af en toe een lekker avondje voor jezelf is heerlijk, maar vrienden maken ons leven nog beter. Last van die blue monday? Bel die vriend, ga koffiedrinken bij die vriendin: het helpt echt. 7. Even lekker wandelen De hele dag als een garnaal op de bank of achter je bureau zitten werken, daar wordt je lijf niet blij van -en jij daardoor zelf ook niet-. Even een frisse neus halen, dat hoofd leeg, je benen strekken: een lunchwandeling is beter dan gewoon binnen blijven zitten. Let maar op. 8. Check je jassen Met de wissel van het seizoen kom je waarschijnlijk een jas tegen die je lekker warm kan houden. Dat is al een fijn vooruitzicht, maar wie weet vind je nog geld in die jas. Financiële meevaller! Dat voelt goed. Vind je niks in een jas? Check dan ook even je bankstel. 9. Ruim je huis op Klinkt als een vervelende klus, maar net als wanneer je je bureau op werk opruimt en je meteen wat lekkerder kunt werken omdat het ook je hoofd schijnt op te ruimen, geldt dat ook voor je huis. Even opruimen, weten wat je nog hebt: het maakt mensen vaak erg gelukkig. 10. Vergeef iemand Soms kun je jezelf opvreten met negatieve gedachten, bijvoorbeeld omdat je ruzie hebt met iemand. Waarom aan die woede vasthouden? Besluit of om het zelf los te laten, of vergeef die persoon: je zal merken dat het gesprek alleen al waarschijnlijk een goed gevoel geeft. Even die opgekropte emoties eruit.



11. Maak een leuke playlist Muziek brengt allerlei nostalgie in ons naar boven. Ben jij een echte 90s kid, maak dan eens een playlist met allemaal muziek uit de jaren ’90, waar jij helemaal op uit je dak ging. Muziekstreamingdiensten zoals Spotify zullen je dan ook voor die playlist allemaal 90’s tracks aanraden, waardoor je misschien nog muziek tegenkomt die je was vergeten. 12. Doe iets voor iemand anders Misschien wil je met je depressieklachten liever gewoon in bed liggen en niemand zien, maar je doet er voor je mentale gezondheid beter aan om juist iets voor iemand anders te doen. Het is niet voor niets dat er zoveel goede doelen bestaan, en zoveel vrijwilligerswerk wordt gedaan: het voelt goed. 13. Laat je masseren Een beetje me-time is helemaal zo slecht nog niet als je je niet zo goed in je vel voelt. Boek vandaag bijvoorbeeld een massage: we schijnen heel gelukkig te worden van een aanraking en een ontspannende massage met een lekker geurende olie maakt dat alleen maar beter. 14. Verander je garderobe We bedoelen niet dat je nu flink geld moet uitgeven aan een hele nieuwe kledingkast, maar het kan wel helpen om even geen zwart te dragen, maar een wat kleurrijkere outfit te kiezen. Geel en oranje zijn kleuren die blij maken. Sowieso voelt het lekker om bewust iets heel leuks aan te trekken. 15. Stop met verwachtingen Het schijnt een heel bevrijdend gevoel te zijn om geen verwachtingen meer te hebben. Of tenminste: wat minder. Het klinkt misschien wat zwartgallig, maar als je geen verwachtingen hebt, dan kunnen mensen je ook niet teleurstellen en daar word je uiteindelijk een blijer mens van.

Ik gooi ‘m er gewoon weer in hoor. Mijn jaarlijkse #BlueMonday-gifje. pic.twitter.com/lj0lQ1kWNR — AnnemarieS (@annemariesmit) January 15, 2024

16. Een lachfilm kijken Een film kijken met humor is misschien een wat flauwe oplossing om blijer te worden, maar het schijnt wel te werken. Even lachen om domme grapjes kan helpen om je beter te voelen. 17. Chocolade Chocolade eten schijnt een stofje in het brein aan te maken dat je gelukkig maakt. Het gaat om endorfinen en dat zijn sowieso de sleutel tot een blijere blue monday. Zorgen dat je lijf die aanmaakt, geeft je een soort natuurlijke high. Liever een patatje? Ook dat kan de aanmaak van endorfinen stimuleren. 18. Sporten Misschien moet je hier niet aan denken omdat je goede voornemen was om te gaan sporten en je de gym pas 1 keer hebt gezien dit jaar, en alleen om je in te schrijven. Maar sporten schijnt een goede bron te zijn van die zojuist genoemde endorfinen. Ook voel je je al snel lekkerder in je vel als je sport, en hoewel je zou denken dat dat vooral lichamelijk is, heeft dat ook geestelijk invloed. 19. Even geen social media Social media kan heel leuk zijn: grappige memes, sociaal contact, op de hoogte blijven. Maar het kan ook de andere kant opschieten. Misschien kamp je met een eetstoornis en volg je allerlei accounts die die stoornis juist in de hand werken, of heb je de neiging om je leven steeds te vergelijken met dat van succesvol lijkende influencers. Het schijnt wetenschappelijk te zijn onderzocht en geconcludeerd: soms even geen social media is voor je mentale gezondheid helemaal zo gek nog niet. 20. Of juist wel Van sociaal contact worden mensen gelukkig: we hebben dat nodig. Je zag dat bijvoorbeeld goed in een recente MrBeast-video, waarin hij zichzelf een week opsluit in een isoleercel. Geen contact met de buitenwereld kan je helemaal gek maken en je kunt op social media leuke contacten opdoen en onderhouden. Misschien start je er zelfs vriendschappen voor het leven.

Goedemorgen peeps, vandaag is het blue Monday, de meest deprimerende maandag van het jaar. Maar daar doen we helemaal niks mee Maak hem mooi vandaag pic.twitter.com/CkEaowa67V — Wenn (@BuurvrouwvanEva) January 15, 2024

21. Negatieve emoties voelen Dit is een vreemde, aangezien we juist willen dat je ergens blij van wordt. Echter blijkt uit onderzoek dat je door negatieve emoties niet weg te drukken, je een stuk gelukkiger wordt dan als je dat niet doet. Denk bijvoorbeeld aan twijfels of je wel een goede vader bent, of boosheid omdat je collega wel die promotie kreeg. Laat je het lekker voelen, want uiteindelijk word je daar toch gelukkiger van dan als je het allemaal wegstopt. 22. Natuurfoto’s maken Opstaan voor dag en dauw en dan met je camera in het gras liggen om de mooiste natuurfoto’s te maken. Of op vakantie zijn en een kiekje schieten van een hagelwit strand met bijpassende, felblauwe zee. Het is niet alleen een leuke hobby, fotograferen, maar ook schijnt het een blij gevoel in je op te wekken om foto’s terug te zien. Lekker het bos in dus. 23. Een paar uur/een dag offline We schreven net al dat even niet op social media zitten je blijer zou moeten maken, maar er zijn wetenschappers die onderzochten hoe dat uberhaupt zit met de smartphone. Het schijnt heel goed te zijn om het apparaat af en toe even helemaal weg te leggen, omdat ze nogal funest zijn voor de concentratie. Al die bliepjes, meldingen, dingen die je ‘moet’: even de telefoon weg kan heel veel geestelijke rust geven. 24. Slapen Het is wetenschappelijk bewezen: slapen maakt je een gelukkiger mens. Je ontsteekt toch sneller als je het moet doen op een paar uur slaap. Moe zijn haalt fysiek én psychisch niet het beste in ons naar voren, waardoor vaak wordt aangeraden om wat meer uurtjes te slapen als je niet zo happy bent.