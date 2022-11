Haribo macht Kinder froh… maar eerlijke vinders niet zo

Nou, in dit geval maakte Haribo de volwassen eerlijke vinder niet echt blij. Nadat Anouar G. Haribo op de hoogte gesteld had van zijn vondst , kreeg hij uiteraard een vindersloon. Nee, geen 5 of 10 procent van de waarde van het gevonden voorwerp, zoals vaak gebruikelijk is, maar en Haribo verrassingspakketje. Daarin zaten welgeteld zes zakjes Haribo snoepjes. Totale waarde: zo’n 8 euro.

Nee, dit is geen fictie, maar een waargebeurd verhaal. De verloren cheque werd daadwerkelijk gevonden door de 38-jarige Anouar G. in Frankfurt die na een bezoek aan zijn moeder de trein terug naar huis nam. De cheque was uitgeschreven door supermarktketen REWE (zeg maar, de Duitse Albert Heijn), en bedoeld voor een betaling aan snoepfabrikant Haribo. Je weet wel, die van ‘Haribo macht Kinder froh, und Erwachsene ebenso!’

Het zal je maar gebeuren. Je loopt op station Frankfurt en vindt een cheque. Je raapt hem uit nieuwsgierigheid op en moet vervolgens drie keer kijken voordat het tot je doordringt dat het bedrag dat op de cheque staat toch echt zeven cijfers vóór de komma heeft: ruim 4,6 miljoen euro. Na de eerste schrik - en ongetwijfeld heel even overwegend om de cheque zelf te gaan innen – besluit je begunstigde van het bedrag, aan wie de cheque uitgeschreven is, te contacteren en je als eerlijke vinder op te stellen.

Standaard bedankje

Haribo stelt dat dit het standaard bedankje is dat het bedrijf naar klanten en andere personen stuurt. Bovendien zegt Haribo dat de cheque voor derden niet inbaar was, omdat hij specifiek door REWE aan het adres van Haribo uitgeschreven was. Met andere woorden, de vinder had – mocht hij dat al van plan zijn geweest – de cheque nooit zelf kunnen verzilveren.

Uiteraard was een vindersloon van 10 procent – ruim 460.000 euro in dit geval – ook wel een beetje veel van het goede geweest. Maar zes zakjes snoep is toch wel het andere uiterste voor een bedrijf met een gemiddelde jaaromzet van 1,9 miljard euro. Een leven lang gratis Haribo was misschien niet het gezondste bedankje, maar wel iets meer in verhouding met de eerlijkheid van de vinder. Of een weekje Zuid-Frankrijk, met een bezoek aan het Haribo-museum in Uzes bijvoorbeeld. Enfin, er zijn echt heel wat passender beloningen te bedenken dan zes zakjes Haribo ;)