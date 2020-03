Grootste influencer van de afgelopen 100 jaar gaat vloggen. "Hallo ik ben Anne Frank"

Eind maart hebben De Anne Frank Stichting en Every Media het Anne Frank videodagboek gelanceerd. De initiatiefnemers willen op deze moderne wijze jongeren wereldwijd het levensverhaal van Anne Frank laten zien. Het videodagboek bestaat uit vijftien afleveringen en is te zien via het youtube kanaal van Anne Frank.

Vloggende Anne Frank

De online videoserie op YouTube is gebaseerd op het dagboek van Anne Frank. Een 13-jarig Nederlands meisje, Luna Cruz Pere, vertelt in haar eigen woorden voor haar vlogcamera het verhaal van Anne Frank. Ze neemt haar volgers mee in het persoonlijke verhaal. Het videodagboek is te zien in ruim 60 landen. De videoserie is Nederlands gesproken en beschikbaar met ondertiteling in het Duits, Engels, Portugees en Spaans.

Naast het dagboekvideo met de vijftien afleveringen zijn er ook zeven educatieve video’s gemaakt, die duidelijk maken dat het om een waargebeurd verhaal gaat en ingaan op thema’s zoals discriminatie, zondebok, keuzes maken en vrijheid.