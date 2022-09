Gefossiliseerd hart van 380 miljoen jaar oude vis ontdekt

Nou ja, als je naar de kille cijfers kijkt misschien, want de vondst van een gefossiliseerd hart van een gepantserde vis die zo’n 380 miljoen jaar geleden hier rondzwom, mag best uniek genoemd worden. Het fossiele hart is inmiddels zowel van binnen als buiren al onderzocht. Daarvoor hoefde het niet, zoals voeger, open gemaakt te worden. Wetenschappers deden hun onderzoek met behulp van 3D scans.

De aarde is naar schatting zo’n 4,5 miljard jaar oud. Het duurde na het ontstaan van de planeet nog een miljard jaar voordat de eerste tekenen van leven zich aandienden. In dat licht bezien is de vondst van een 380 miljoen jaar oude fossiel van en vis niet heel erg bijzonder.

Geavanceerder dan verwacht

Uit dat onderzoek bleek de 380 miljoen jaar oude vis een S-vormig hart had dat uit twee kamers bestond, waarbij de kleinere kamer bovenop de grotere zat. Voor de paleontologen waren deze bevindingen een verrassing omdat ze vooraf niet verwachtten dat de anatomie in die tijd al zo ver gevorderd zou zijn. Deze ‘nieuwe’ inzichten kunnen, zo stellen de wetenschappers, ook nieuwe belangrijke inzichten en informatie opleveren over de evolutie van het hoofd-halsgebied, zoals de ontwikkeling van de kaken in latere levensvormen.

"Als paleontoloog die al meer dan 20 jaar fossielen bestudeert, was ik echt verbaasd om een 3D en prachtig bewaard gebleven hart te vinden in een 380 miljoen jaar oude voorouder", aldus paleontoloog Kate Trinajstic van de Curtin University in Australië.