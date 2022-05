Extreem noodweer op komst

Het gaat spoken, vanmiddag. Met name in Zuid Nederland, en Zuid-Limburg in het bijzonder, wordt extreem noodweer verwacht. Meteorologen voorspellen onweersbuiten met windstoten tot 150 kilometer per uur en hagelstenen ter grootte van tennisballen. Er wordt in Zuid-Limburg zelfs gewaarschuwd voor tornado’s. Een natuurverschijnsel dat maar hoogst zelden voorkomt bij ons en we natuurlijk vooral kennen van de verwoestingen die ze elk jaar in het mid-westen en zuiden van de Verenigde Staten aanrichten.

Exacte plaats noodweer moeilijk te voorspellen

Natuurlijk is het altijd nog maar de vraag waar de zware onweersbuien precies gaan toeslaan. Vaak zie je dat de meest extreme hagelbuien en windstoten een wijk of enkele straten bijzonder hard treffen, terwijl het er een paar honderd meter al veel minder heftig aan toe gaat en een dorp of paar kilometer verder helemaal niks gebeurt. Bij een tornado is de grens tussen (totale) verwoesting en ‘serene’ rust nog veel groter. Het blijft echter moeilijk te voorspellen welke wijken, dorpen of gebieden de volle laag gaan krijgen en welke niet.

Het front dat vanmiddag het Zuiden van ons land binnendringt is in de loop van de late nacht en ochtend ontstaan in de zeer warme – met temperaturen tot 33 graden – noorden van Frankrijk. Op het moment dat ik dit schrijf (12u45) ligt de voorkant van het onweersfront op de grens tussen Frankrijk en België. Ergens tussen half twee en half drie wordt het in Zuid-Limburg verwacht.