Euro biljetten krijgen een nieuw design

Uiteindelijk zal een adviesgroep de verschillende nieuwe design-voorstellen ook voorleggen aan de EU-burgers. Daaraan wordt ook een ontwerpwedstrijd gekoppeld. Het kan dus zomaar gebeuren dat jouw ontwerp straks op een briefje van 5, 10, 20 of een ander biljet beland.

“Na 20 jaar is het tijd om het uiterlijk van onze bankbiljetten te herzien, zodat ze meer herkenbaar zijn voor Europeanen van alle leeftijden en achtergronden", aldus ECB-president Christine Lagarde. In het verleden werd het design van bankbiljetten ook regelmatig aangepast , onder andere om het voor vervalsers moeilijker te maken.

De huidige ontwerpen van eurobankbiljetten zijn gebaseerd op het thema 'leeftijden en stijlen', weergegeven door ramen, deuropeningen en bruggen. Welke thema’s het ontwerp van de nieuwe Euro-biljetten worden, zal tussen nu en 2024 onderzocht worden. Hoe snel dat daarna de nieuwe bankbiljetten in onze beurs zullen verschijnen, dat is nog niet bekend.

"We willen eurobankbiljetten ontwikkelen waarmee Europese burgers zich kunnen identificeren en die ze met trots als hun geld zullen gebruiken. Het proces om de eurobankbiljetten opnieuw te ontwerpen zal parallel lopen met ons onderzoek naar een digitale euro. Beide projecten zijn bedoeld om ons mandaat te vervullen om Europeanen veilig en zeker geld te verstrekken", aldus Fabio Panetta, lid van de Raad van Bestuur van de ECB.

Cash blijft populair

Uit het meest recente onderzoek naar de betalingsattitudes van consumenten in het eurogebied (SPACE) bleek dat contant geld in 2019 het populairste betaalmiddel bleef voor persoonlijke retail-betalingen. Ondanks de toename van girale betalingen tijdens de pandemie, is de vraag naar contant geld gestegen als gevolg van de cruciale rol van contant geld als waardeopslag.

Als onderdeel van zijn Cash 2030-strategie onderneemt het Eurosysteem concrete stappen om te garanderen dat contant geld tot ver in de toekomst beschikbaar en geaccepteerd blijft als betaalmiddel, ook na de mogelijke lancering van een digitale euro.