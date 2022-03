Drie jaar de cel in voor een zeldzame Pokémon kaart

Dit is er eentje in de categorie ‘Only in America’. Een 31-jarige man is door een rechtbank in de staat Georgia veroordeeld tot drie jaar cel omdat hij de overheidssteun die hij ontvangen had om zijn personeel en bedrijf tijdens de coronacrisis draaiende te houden, gebruikte voor de aanschaf van een hele zeldzame Pokémon kaart.

Coronasteun voor zijn ‘bedrijf’

Vinath Oudomsine – ik kan er niets aan doen, maar zijn achternaam klinkt toch echt een beetje als ‘hoe dom zijn’ – had de lokale overheid wijs gemaakt dat hij een bedrijf had met tien man personeel en een jaaromzet van bijna een kwart miloen dollar. Tijdens de eerste corona lockdown, in de zomer van 2020, had hij daarom recht op een zogenoemde Economic Injury Disaster Loan (EIDL) van 85.000 dollar. Een lening waar bedrijven aanspraak op konden maken om hun personeel, huur en andere kosten te kunnen blijven betalen en zo de moeilijke coronatijden te overleven.

Oudomsine had echter helemaal geen bedrijf. Toch stortte de overheid in augustus van 2020 de aangevraagde lening van 85.000 dollar op de rekening van de 31-jarige ‘businessman’. Hij gebruikte het leeuwendeel van de onterecht verkregen lening voor de aanschaf van een zeer zeldzame en in nagenoeg perfecte staat (score 9.5) verkerende Charizard Pokémon kaart. Hij kocht de kaart in december op de online veilingsite PWCC voor 57.789 dollar.

Wie overigens denkt dat dat een exorbitant bedrag is voor een Pokémon kaart, kan gerust zijn. Onlangs werd een vergelijkbare Charizard kaart, die weliswaar een 10 scoorde en dus écht in perfecte staat verkeerde, voor 156.000 dollar verkocht…