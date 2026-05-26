Begin mei werd bekend dat de Nederlandse overheid het contract met IT-bedrijf Solvinity met twee jaar heeft verlengd. Op zich logisch, want het is de drijvende kracht achter het belangrijke identificatiesysteem DigiD . Er speelt echter van alles achter de schermen, zoals een Amerikaanse overname die zou betekenen dat de overheid van Trump bij dit soort gevoelige informatie kon. Nu blijkt dat Solvinity voorlopig gewoon in Nederlandse handen blijft: het mag niet worden overgenomen door de Amerikanen.

DigiD blijft thuis

Inloggen bij je gemeente, bij de Belastingdienst, op je zorgverzekering. We gebruiken DigiD te pas en te onpas, en het is een heel belangrijk systeem voor overheidsapps om te weten dat ze echt de juiste persoon voor zich hebben.

Staatssecretaris Willemijn Aerdts van Economische Zaken stelt dat de overname van Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl niet is toegestaan, om het publieke belang te beschermen. Solvinity is het bedrijf dat de gegevens uit DigiD opslaat in de cloud en de angst is dat Amerikanen straks bij al die gegevens kunnen. Solvinity is een Nederlands bedrijf, dat inmiddels in handen is van een Engels bedrijf. De angst wanneer er een Amerikaans bedrijf voor Solvinity gaat is dat het dan zelfs toegang tot DigiD zou kunnen ontzeggen.

Het Bureau Toetsing Investeringen heeft Kyndryl onderzocht en stelt dat het bedrijf met te grote risico's gepaard gaat. Het was een moeilijk besluit, zegt de staatssecretaris. "Maar het feit dat we de risico's niet weg konden nemen en het publiek belang niet konden garanderen maakt ingrijpen noodzakelijk."

Kyndryl zelf zegt het jammer te vinden en noemt het proces gepolitiseerd. Het geeft aan dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na de overname . Ergens is het onbegrip te snappen, want we zijn in Nederland erg Amerika-minded als het om bijvoorbeeld apps gaat. Kijk maar hoe veel mensen er fan zijn van Meta's apps of van Windows-computers.

Solvinity, en dan?

Wat er gebeurt als we eenmaal van het contract met Solvinity af zijn in 2028, dat moet nog maar blijken. De overheid zegt in ieder geval dat het veel te vroeg is om daar uitspraken over te doen. Vooralsnog lijkt her dus op dat DigiD gewoon blijft zoals we het kennen, zonder dat Amerikanen eraan te pas komen.