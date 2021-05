De dag van het gezin heeft in coronatijd een heel andere lading

Ik kan mij voorstellen dat veel mensen corona en alle bijkomstige beperkingen en sores meer dan zat zijn. Vandaag is het de dag van het gezin. Net als de verpleging verdienen gezinnen door al het gedoe van het afgelopen jaar – dat helaas nog wel even voort zal duren - ook een hart onder de riem.

De corona-shizzle heeft er bij veel gezinnen goed ingehakt. En dan bedoel ik niet zo zeer het verdriet van door COVID-19 ernstig ziek geworden of overleden gezinsleden. Van de impact die dat had, en nog altijd heeft, is iedereen in Nederland wel doordrongen. Dat maakt het uiteraard niet minder erg, maar op de dag van het gezin kies ik vandaag even voor een andere insteek.

Gezin in coronatijd

Ik doel meer op de impact van het verliezen van een baan of inkomsten. Of het met twee kinderen en twee volwassenen noodgedwongen maandenlang thuis moeten werken en leren. Soms op niet veel meer dan een paar vierkante meter. En zonder de mogelijkheid om je even terug te trekken of een uitlaatklep, zoals de sportclub, open te zetten.

Door de extra stress die dat met zich meebrengt zijn heel wat gezinnen het afgelopen jaar er (bijna) aan onderdoor gegaan. Sterker nog, eind vorig jaar werd al duidelijk dat het gedwongen op elkaars lip moeten zitten, zonder uitlaatkleppen, tot meer echtscheidingen leidt.