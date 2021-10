Coolblue gaat (voorlopig) niet naar de beurs

Nadat in april bekend werd dat de beursgang minimaal enkele maanden, tot na de zomer, uitgesteld zou worden, zijn de voorbereidingen daarvoor volop doorgegaan. “De afgelopen maanden is er door veel mensen ontzettend hard gewerkt aan de voorbereiding van de beursgang. En we waren er klaar voor”, aldus Zwart.

De belangrijkste reden voor het uitstellen van de beursgang die Zwart noemt is het feit dat de ‘huidige onzekerheid op de financiële markten’ potentiële investeerders afschrikt om in nieuwe e-commerce beursgangen te stappen. De co-founder van Coolblue benadrukt dat het bedrijf nog steeds het volste vertrouwen heeft dat ze op de goede koers zitten.

Aan het begin van de lente werd al duidelijk dat de voorgenomen beursgang van Coolblue niet op hele korte termijn werkelijkheid zou worden. Om verschillende redenen – zwangerschap en de spreekwoordelijke ‘puntjes op de i’ – sprak de webshop toen over een tijdelijk uitstel, tot na de zomer. Welnu dat uitstel dreigt nu afstel te worden. In een video heeft co-founder Pieter Zwart vanochtend op LinkedIn kenbaar gemaakt dat Coolblue besloten heeft de beursgang ‘tot nader order’ uit te stellen.

In twee weken kan veel veranderen



Of Coolblue na dit tweede uitstel ooit nog naar de beurs zal gaan? Daar wordt in de video niets over gezegd. Alleen dat de aandeelhouders doorgaan met aandeelhouder te zijn en hard zullen blijven werken aan de groei en het succes van Coolblue “Vandaag alleen even niet met een glimlach”, zo besluit Zwart.

Het nieuws over het uitstel tot nader order van de beursgang komt amper twee weken nadat Coolblue op 1 oktober, in en iets vrolijkere video, de beursgang officieel bekendmaakte. Dat zou deze maand moeten gebeuren, was toen het verhaal.