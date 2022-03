Chinese fabrieken in Shenzen weer in COVID-lockdown

Terwijl bij ons het aantal corona besmettingen al geruime tijd geen graadmeter meer zijn voor contact beperkende maatregelen, blijven ze daar in China heel anders over denken. Bewijs daarvoor is het feit dat de regio Shenzen naar aanleiding van enkele tientallen nieuwe COVID-19 besmettingen weer verplicht in lockdown gegaan is. Dit betekent dat onder andere de op een na grootste fabriek van Foxconn weer op z’n gat ligt. De lockdown is opgelegd omdat in de regio 60 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd zijn. En dan te bedenken dat daar ongeveer eveneveel mensen wonen en werken als in heel Nederland: ruim 17 miljoen. Die worden de komende dagen allemaal verplicht getest.

Gevolgen voor Apple en Samsung

Het is natuurlijk niet de eerste keer dat de productie bij fabrieken in China tot stilstand komt vanwege de corona pandemie. Het feit dat Foxconn nu weer dicht moet – voor hoe lang is nog niet bekend – zal met name ook de productie van Apple en Samsung treffen. Foxconn heeft bekend gemaakt dat de lockdown in eerste instantie de productie in haar fabrieken in Longhua en Guanlan treft.

In de regio hebben ook diverse andere fabrikanten kantoren en productiefaciliteiten. Onder andere Huawei, Oppo en Tencent. Welke gevolgen de nieuwe lockdown voor deze bedrijven heeft, is nog niet bekend.