​Borrelen met collega’s? Goed voor de sfeer & voor de bedrijfsresultaten

Daarnaast is de bedrijfsborrel een uitstekende gelegenheid om te netwerken, maar er zijn wel dingen om rekening mee te houden. “Niet netwerken tijdens de bedrijfsborrel is een gemiste kans. Daarbij schrijft de etiquette voor: een biertje houd je altijd het beste in je linkerhand, dan geef je geen natte hand als je je voorstelt”, zo adviseert Anne-Marie van Leggelo, etiquette-expert. En hoe kom je van een collega met eindeloze verhalen af? Anne-Marie: “Netjes van iemand af komen doe je door geen smoesjes te verzinnen. Zeg dat je even een biertje gaat tappen, ondertussen heeft je gesprekspartner waarschijnlijk alweer iemand anders ontmoet en kun jij weer verder.”

Ook vindt werkend Nederland dat die welbekende bedrijfsborrel een vast onderdeel is van de werkweek. Maar liefst 94 procent van de werknemers geeft aan weleens een bedrijfsborrel te hebben. Opvallend is dat een op de drie respondenten vindt dat er te weinig borrels worden georganiseerd. Wel is het zo dat vaak de borrel in de kantine of op de werkvloer zelf plaats vindt en dat werknemers vrijwel altijd het initiatief moeten nemen

Uit onderzoek blijkt dat bijna twee derde van de werknemers (61 procent) veel waarde hecht aan deze informele bijeenkomsten. Zeker voor ons als Brabanders klinkt dit logisch. Iedere week rond de klok van half 4 start de vrijdagmiddag borrel. Voor veel mensen is een bedrijfsborrel ook een goede gelegenheid om informeel contact met je collega’s of leidinggevende te hebben. Zeker bij grote bedrijven. Het zal je niet verbazen maar men is het er wel over eens dat de kosten van een borrel voor de werkgever zijn.

"Wanneer de cultuur in bedrijven heel goed is, is het bedrijfsresultaat ook beter. Samen borrelen is een van de manieren waarop je kunt bijdragen aan die cultuur." Wijze woorden van bekend arbeidspsychologe Tosca Gaakeer-Gort.

In menig vacaturetekst staat wel iets over de welbekende vrijdagmiddag borrel. Even de werkweek met zijn allen afsluiten. Bij sommige bedrijven worden wekelijks de successen gevierd en vaak teruggeblikt op de ergernissen, fouten en tevens nieuwe klanten en of opdrachten aangekondigd. Het is letterlijk een moment om de week professioneel maar wel onder het genot van een drankje af te sluiten.

Gezelligheid en meer sociale cohesie



Bij een bedrijfsborrel, of deze nu is om het jaar af te sluiten, of een wekelijks terugkerende vrijmibo, het is wel zo gezellig als iedereen aanwezig is. En hoewel over het algemeen veel werknemers met de auto komen, wordt er toch maar bij weinig bedrijfsborrels alcoholvrij bier aangeboden. Arbeidspsychologe Tosca Gaakeer-Gort: "Als werkgever wil je dat de borrel zo inclusief mogelijk is, dat het voor iedereen leuk is, dus ook voor de mensen die niet drinken. Dus zorg ook voor een 0.0-biertje. En zorg ervoor dat iedereen zich welkom voelt om lang of kort aan te sluiten en er in ieder geval uit kan halen waar de borrel voor bedoeld is. Oftewel: gezelligheid, meer sociale cohesie en een positief gevoel."

Feitje

Nog een ander verrassend feit: op slechts 38 procent van de bedrijfsborrels wordt tapbier geschonken. Dit terwijl uit een eerder onderzoek naar buiten kwam dat 81 procent van de bierdrinkers liever een biertje van de tap dan uit de fles drinkt.

