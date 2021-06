Bizar: China wil een onderwater-trein naar Amerika

20.000 Mijlen Onder Zee van Jules Verne is een science fiction-roman, maar hij wordt bijna waarheid. Als het aan China ligt, dan bouwt het land 8.000 mijl onder zee (13.000 kilometer) een treinspoor om zo passagiers en goederen van China naar de Verenigde Staten te kunnen vervoeren. Prijskaartje? 163.520.000.000 euro.



Onderwatertrein door China

We kunnen ons voorstellen dat mensen meer dan ooit aarzelen om het vliegtuig te nemen, maar misschien is in een onderwatertrein stappen wel een optie? Dat moet China denken, want het heeft voorgesteld om een zo’n treinlijn te maken van het vasteland van China, via Siberië en dan onder de zee richting Alaska, door de Canada Yukon en dan eindigend in de Verenigde Staten.

Een boemeltreintje zoals de gemiddelde NS-sprinter wordt het niet. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is het namelijk niet alleen Japan in Azië dat zeer ver is ontwikkeld in de wereld van treinen. China heeft ook een veelheid aan hogesnelheidslijnen, wat uiteraard mede komt omdat China in zowel oppervlakte als inwonersaantal gigantisch is. Een land dat zo groot is, mag groot dromen, toch?