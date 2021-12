Bitcoin populair in El Salvador, maar met horten en stoten

Sowiseo staan nogal wat El Salvadorianen huiverig tegenover het ongrijpbare fenomeen van cryptocurrency. Daarnaas maken steeds meer gebruikers die de Bitcoin en Chivo wél omarmd hebben melding van het verdwijnen van Bitcoins uit hun Chivo-wallet. Dat zou, volgens een lokale cryptospecialist, alles te maken kunnen hebben met het feit dat de code waarmee de Chivo ontwikkeld is, geen open source code is. Daarom concludeert die expert dat de Chivo-wallet niet veilig is.

De president van El Salvador, Nayib Bykele Ortez, is een groot liefhebber en voorstander van de Bitcoin als wettig betaalmiddel. En omdat een president dingen kan regelen, is El Salvador sinds enkele maanden het eerste land ter wereld waar de Bitcoin als wettig betaalmiddel geaccepteerd wordt. Daarvoor is, behalve een door de overheid ontwikkelde wallet – de Chivo - onder andere een netwerk van Bitcoin pinautomaten en -wisselkantoortjes opgezet. In de praktijk verloopt de Bitcoin transitie van het Midden-Amerikaanse land echter nog niet helemaal vlekkeloos.

El Salvador, en dan met name haar president, had en heeft grote plannen met de Bitcoin. In september werd de cryptomunt officieel gelanceerd als wettig betaalmiddel. Om de El Salvadorianen over te halen de Chivo-wallet te gaan gebruiken, kregen ze na het downloaden en installeren van de wallet een welkomstkado van 30 dollar. Bedrijven worden min of meer verplicht de Bitcoin als betaalmiddel te accepteren. Verzet tegen de cryptomunt wordt hen, op zijn zachtst gezegd, niet in dank afgenomen.

Bitcoin het populairst in El Salvador

Met de ietwat geforceerde introductie van de Bitcoin in El Salvador is het niet zo gek dat het land in Google Trends dit jaar op de eerste plek staat als het gaat om de interesse voor de cryptomunt. Een lijstje waar Nederland (3e) ook hoog scoort.