'Bill Gates moest RvB van Microsoft verlaten wegens affaire'

In de VS is opschudding ontstaan over een bericht waarin de werkelijke reden voor het definitief uit de Raad van Bestuur van Microsoft stappen van Bill Gates onthuld wordt. Hij zou, in 2000, een ongepaste affaire met een Microsoft medewerkster gehad hebben. Daarmee lijkt het erop dat de voormalige Microsoft topman alsnog getroffen wordt door een millennium bug.

De betreffende medewerkster maakte via een brief aan het bedrijf in 2019 melding van de ongepaste seksuele relatie met de Microsoft topman. De vrouw eiste in de brief een andere functie en gaf de nodige details over de affaire met Gates. Eind dat jaar werd de Raad van Bestuur van de brief op de hoogte gebracht.

Ongepaste affaire

Vervolgens werd een advocatenkantoor op de zaak gezet. Die concludeerde dat de affaire inderdaad ongepast was, vanwege de machtspositie die Gates als CEO van Microsoft had. Uiteindelijk zou deze affaire, zo melden bronnen aan de Wall Street Journal, de reden zijn dat Bill Gates op 13 maart 2020 definitief uit de Raad van Bestuur van Microsoft stapte. Bovendien wilde enkele leden van de RvB ook meer weten over de relatie tussen Bill Gates en Jeffrey Epstein, maar die was puur gericht op liefdadigheidswerkzaamheden, aldus de bron.

Een woordvoerder van Bill Gates heeft inmiddels ook al gereageerd op de berichtgeving van de WSJ. Die bevestigd dat Gates en de betreffende vrouw 20 jaar geleden inderdaad een (kortstondige) affaire gehad hebben, maar dat die destijds in op vriendschappelijke wijze beëindigd is. Het verlaten van de Raad van Bestuur heeft volgens Gates’ woordvoerder niets te maken met deze zaak.