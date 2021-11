5,3 miljoen gebruikers ING Mobiel Bankieren App

Jarenlang hebben banken, toen nog tevergeefs, geprobeerd om mobiel bankieren en -betalen door t laten dringen tot de massa. Ik heb het dan over jaren aan het begin van het ‘moderne smartphone tijdperk’, tussen 2008 en 2013. Ik herinner mij dat nog als de dag van gisteren. Elke zichzelf respecterende bank en financieel onderzoeker riep meerdere keren per jaar dat de doorbraak voor mobiel bankieren en -betalen aanstaande was. Anno 2021 weten we dat die doorbraak een paar jaar langer op zich liet wachten.

Maar, inmiddels is mobiel bankieren en -betalen dan ook écht doorgebroken. De pinpas blijft steeds vaker thuis, of in de binnenzak en de ‘gewone’ bankzaken doen we voor een groot deel ook op onze smartphone of tablet. Dat blijkt ook weer uit de Digitale Monitor van ING, een onderzoek naar digitaal bankieren onder ruim 1500 Nederlanders.

5,3 miljoen overboekingen per week

Deze week was het precies 10 jaar geleden dat de ING Mobiel Bankieren App werd geïntroduceerd. Het eerste jaar werd de app door zo’n 700.000 klanten van de bank gebruikt. Nu, tien jaar later, telt de app 5,3 miljoen gebruikers die samen elke dag ruim zeven miljoen keer inloggen. Het aantal mobiele betalingen dat via de Mobiel Bankieren App uitgevoerd wordt, komt uit op 5,3 miljoen overboekingen per week. Daarnaast worden via de app ook 2,4 miljoen Betaalverzoeken verstuurd. Ook mobiel betalen is populairder dan ooit, met 9,5 miljoen betalingen per week. Mede gedreven door de corona pandemie, is het gebruik van contactloos betalen sowieso fors gestegen in 2020 en 2021.