​Zo houd je de mobieltjes van je medewerkers veilig

Een toenemend aantal landen kijkt steeds strenger naar de applicaties die werknemers op hun werktelefoon hebben staan. Zo ook de Nederlandse regering, die onlangs aankondigde verschillende mobiele applicaties, waaronder populaire de video-app TikTok’ op een ‘zwarte lijst’ te zetten. De reden: datalekken en spionage vormen een potentieel veiligheidsrisico. Het blokkeren van bepaalde apps laat zien hoe belangrijk het voor organisaties is om te weten wat er op de telefoons van hun werknemers gebeurt.

Zwarte lijst

De Nederlandse overheid liet na het verbod op TikTok weten dat ze nog meer mobiele applicaties op de ‘zwarte lijst’ gaat zetten. Ambtenaren zullen deze apps dan ook (zelf) van hun werktelefoon moeten verwijderen. Daarmee rijst de vraag hoezeer de overheid op de hoogte is van wat er zich afspeelt op de apparatuur die zij haar medewerkers ter beschikking hebben gesteld. Door het snelgroeiende gebruik van mobiele telefoons – ook voor bedrijfskritieke applicaties – zijn deze toestellen naast pc’s en laptops een geliefd doelwit geworden voor cybercriminelen.

Kwetsbaar

Mobiele apparatuur is des te kwetsbaarder voor zulke aanvallen. Telefoons bevinden zich meestal buiten de veilige muren van de organisatie en maken gebruik van openbare netwerken. Een op de vijf organisaties heeft al te maken gehad met toestellen waarop is ingebroken. En misschien nog wel zorgwekkender: bijna een op de vier organisaties heeft geen idee of er überhaupt ooit is ingebroken op de werktelefoons van hun medewerkers. Ze beschikken simpelweg niet over de middelen om dat te ontdekken, laat staan om inbreuken tegen te gaan.

Ransomware voor mobiele telefoons



Een sterk groeiend type van malware is ransomware voor mobiele telefoons. Deze malafide software kaapt het toestel van de gebruiker in ruil voor losgeld. De kans voor ransomware om toe te slaan wordt elke dag groter, nu het internet wordt uitgebreid met tal van apparaten en sensoren met internetaansluiting – het ‘Internet of Things’. Daardoor wordt het steeds makkelijker om contact leggen via zo’n apparaat. Hetzelfde kan ook gebeuren via een openbare wifi-hotspot die wordt gekraakt of een kwaadwillende computer die zich voordoet als zo’n hotspot.

Mobile Device Management



Het is daarom belangrijk dat ook jouw organisatie weet wat er op de werktelefoons van je medewerkers gebeurt. Een duidelijke Mobile Device Management (MDM) strategie voor veilig gebruik van werktelefoons is hierin cruciaal. Mobile Device Management (MDM zorgt ervoor dat jij als bedrijf real-time zicht hebt op al je mobiele apparatuur en ze vanuit een centraal punt beheer kunt beheren. Je kan verloren of gestolen apparaten gemakkelijk op sporen en apparaten op afstand eenvoudig vergrendelen of wissen. Nu organisaties wereldwijd zijn overgestapt op remote working, zijn deze oplossing van noodzakelijk belang.

Mobiele beveiliging moet prioriteit zijn

In een wereld waar werknemers gevoelige bedrijfsinformatie bij zich dragen, regelmatig verbinding maken met externe Wi-Fi-hotspots en steeds vaker op afstand werken hoort mobiele beveiliging een prioriteit te zijn. Want vergeet niet de andere kant van het verhaal: organisaties zonder ‘mobile first’-filosofie verliezen het op snelheid en flexibiliteit van organisaties die hun medewerkers wél mobiel laten werken. Laat je medewerkers daarom vooral via hun mobiele telefoons bijdragen aan de productiviteit van de organisatie, maar dan wel met een oplossing waarin veiligheid centraal staat. Zo kan je bedrijf profiteren van alle mobiele voordelen, zonder dat je toestellen elke dag een risico vormen.

Dit artikel is geschreven door Peter Schuchmann, regional sales director Benelux, SOTI.