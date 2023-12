We doen steeds langer met onze smartphone

Nog niet zo heel lang geleden werd je, zeker hier in Nederland, vaak raar aangekeken als je niet elke twee jaar een nieuwe mobiele telefoon of smartphone in je handen had. Wat ooit begon als een soort van promotie om mensen aan de mobiele telefoon – en dan vooral ook het bijbehorende abonnement voor belminuten en sms’jes – te krijgen, groeide tussen 1995 en 2015 uit tot wat we wel eens de toestelsubsidie noemden.

Nieuw toestel elke twee jaar was normaal

Bij het afsluiten van een nieuw, of het verlengen van een bestaand, mobiel abonnement kreeg je, voor niets of een kleine bijbetaling, ‘gratis’ een nieuw mobieltje – en later smartphone – erbij. Vrijwel iedereen begreep dat gratis in dit geval niet echt ‘voor niks’ betekende, want de prijs (of het leeuwendeel daarvan) van het toestel werd door de providers ‘stiekem’ verrekend in de maandelijkse abonnementskosten. Toch zorgde deze ‘toestelsubsidies’ ervoor dat heel veel consumenten eigenlijk standaard bij het verlengen van hun mobiele abonnement ook een nieuwe (slimme) telefoon uitzochten.

Dat betekende dus ook dat de levensduur van mobiele telefoons de twee jaar nauwelijks overschreden. In Nederland was het op een gegeven moment zelfs even onder de 24 maanden, omdat je bij sommige promoties je nieuwe toestel al kon ophalen voordat het oude contract verlopen was. Dat kwam omdat je meestal twee tot vier maanden voor de einddatum al kon verlengen.

De ‘BKR-regels’ voor toestelkredieten maakte ons bewuster

Intussen zijn we, mede door nieuwe regels waardoor providers en andere telefoonverkopers verplicht zijn om het bedrag dat in rekening gebracht wordt voor de ‘afbetaling’ van een smartphone duidelijk in de aanbiedingen en op het contract vermeld moet worden. Bovendien worden deze bedragen, als ze de 250 euro overschrijden, gekenmerkt als een krediet, met BKR-toetsing en -registratie.

Dat betekent dus ook dat we sinds mei 2017, toen deze regel ingevoerd werden, veel bewuster omgaan met het vervangen van onze smartphones. Dat is echter maar een deel van reden dat de gemiddelde leeftijd van smartphones stijgt. Toestellen, zeker de topmodellen, hebben tegenwoordig prijskaartjes waarop dikke viercijferige (voor de komma) bedragen geen uitzondering meer zijn. En, we worden met alle zorgen over het milieu met z’n allen ook steeds bewuster van e-waste en onze CO2-footprint. Daardoor doen we inmiddels gemiddeld 2,5 jaar met onze smartphones. Dat is echter nog altijd fors korter dan het wereldwijde gemiddelde.