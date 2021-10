Sony Xperia PRO-I; een professionele camera met smartphone functies

Sony heeft vandaag haar nieuwste smartphone gepresenteerd. De Xperia PRO-I moet, zo stelt de fabrikant, de nieuwe standaard worden voor mobiele beeldverwerking. De basis daarvoor wordt gelegd door een camera met een 1.0 inch Exmor RS-sensor. Dit is dezelfde sensor die ook gebruikt wordt in de RX100 VII camera. Het is nu voor het eerst dat een smartphone met deze beeldsensor uitgerust wordt. Om de ambities op het gebied van mobiele beeldverwerking nog meer kracht bij te zetten is de Xperia PRO-I ook voorzien van een 24mm ZEISS Tessar Optics lens met dubbel diafragma (f/2.0 en f/4.0, fasedetectie autofocus en een BIONZ X beeldverwerkingsprocessor. Het moge duidelijk zijn dat de Japanse fabrikant met de introductie van de Xperia PRO-I nog maar eens duidelijk wil maken dat haar smartphones gezien moeten worden als professionele mobiele camera’s met smartphone features in plaats van smartphones met een camera.

Exmor RS beeldsensor De Exmor RS-lens heeft een pixelafstand van 2,4 µm en is mede daardoor in staat om ook bij weinig licht uitstekende foto’s te produceren. Dat wordt onder andere ondersteund met RAW 12-bits voor een groot dynamisch bereik. Het dubbele diafragma maakt het aanpassen van scherptediepte bovendien een stuk eenvoudiger. Dankzij de mobiele BIONZ X beeldverwerkingsprocessor kan het toestel in vrijwel alle omstandigheden zorgen voor een razendsnelle verbetering van de beeldkwaliteit. Naast de 24mm ZEISS Tessar Optics lens beschikt de Xperia PRO-I ook nog over een 16mm en een 50mm lens en een 3D iToF sensor voor een nog snellere en nauwkeurige autofocus.

Foto én video Ook op videogebied heeft de Xperia PRO-I enkele bijzondere nieuwe features aan boord. Uiteraard kan het toestel in 4K filmen, maar het is de eerste smartphone die dit ook met 120 fps kan doen. Daarnaast is het de eerste mobiele smartphone camera die Eye AF en Object Tracking ondersteunt tijdens video-opnamen (bij maximaal 20 fps). Een functie die onder andere ook in de Sony Alfa 9 II camera zit. Een andere functie die van de Alfa cameralijn overgenomen is, is de Photography Pro App. Daarmee heb je snel, en voor Sony Alpha gebruikers op een herkenbare wijzen, toegang tot instellingen als ISO, sluitertijd en RAW opnames. De fysieke ontspanknop van de Xperia PRO-I heeft dezelfde sluiterschakelmodule als de Sony RX100-serie. Samen met het toestel introduceert Sony ook een speciaal 'Vlog Scherm'. Een 3.5 inch extern display dat met een magnetische koppeling aan het toestel bevestigd kan worden. Dit scherm is met name bedoeld voor vloggers die zo zichzelf kunnen filmen met de primaire camera aan de achterzijde en dan toch ook zichzelf en de scene die ze filmen

Specificaties Verder is de Sony Xperia PRO-I voorzien van een 6,5 inch 120 Hz OLED scherm met een 4K resolutie van 1644 x 3840 pixels, de 2.8GHz Qualcomm Snapdagon 888 octa-core processor met 5G ondersteuning, 12 GB RAM en 512 GB opslag geheugen. Het toestel is waterdicht (IP68), heeft een 4500 mAh accu en aan de voorzijde zit nog een 8 megapixel camera voor selfies. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de Xperia PRO-I in de winkels verschijnt en ook het prijskaartje wordt pas op een later moment onthuld.