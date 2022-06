Rustig bellen in peperdure telefooncellen bij Buitenlandse Zaken

Als je na het lezen van deze titel denkt dat je in een aflevering van ‘Over de balk’ terechtgekomen bent, dan zou dat zomaar kunnen. De Nederlandse overheden, zowel landelijk als lokaal, hebben geen al te beste reputatie als het gaat om kostenbesparingen in hun eigen gelederen. Het volgende treffende, en even trieste, voorbeeld kwam dit weekend aan het licht. De 60 ‘telefooncellen’ die het ministerie van Buitenlandse Zaken aangeschaft heeft. Daarvoor moest maar liefst 7,6 miljoen euro uit de kas van het ministerie getrokken worden. Juist, dat is bijna 127.000 euro per ‘telefooncel’.

Rustig bellen mag wat kosten

Bedrijven die kantoortuinen ‘opfleuren’ met belhokjes of ruimtes waar personeelsleden ongestoord – en met name ook zonder collegae te storen – kunnen bellen. Dat is zeker niet nieuw en in veel gevallen ook bepaald geen overbodige luxe. Goedkoop zijn die dingen ook niet, maar 127.000 euro lijkt wel exorbitant veel. En dat is het ook!

Een kleine online zoektocht (lang leve Google) leverde een tiental zogenoemde ‘stiltecabines’ of ‘becellen’ op. Die varieerden in prijs van een kleine 3000 euro voor een ‘eenpersoons cel’ tot zo’n 17.000 euro voor een luxe cabine met tafel en twee bankjes. Die laatste is dan ook te gebruiken voor een overleg met een of enkele collegae waarbij zaken aan bod komen die de rest van de kantoortuin niets aangaan.