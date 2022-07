Republic of Gamers onthult ROG Phone 6 en 6 Pro

Republic of Gamers (ROG) heeft tijdens zijn virtuele ROG Phone 6: For Those Who Dare-event de ROG Phone 6-serie te onthuld. Naast deze nieuwe gaming smartphones zijn er ook bijbehorende accessoires uit de doeken gedaan, evenals nieuwe modellen in de ROG Cetra-serie (draadloze gaming headphones) en de ROG Delta-serie (draadloze en bedrade gaming headsets).

Performance en uithoudingsvermogen



De ROG Phone 6-serie bestaat uit de krachtigste ROG Phones ooit gemaakt: de ROG Phone 6 en de ROG Phone 6 Pro. Beide toestellen zijn uitgerust met een Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform met CPU-kloksnelheden tot 3.2GHz, maximaal 18GB (Pro-model) aan LPDDR5 RAM-geheugen en tot 512GB aan opslag.

De Pro-versie wordt daarnaast geleverd met de nieuwe AeroActive Cooler 6 en beschikt over een extra LED-display aan de achterkant, waar bijvoorbeeld animaties en notificaties op geprogrammeerd kunnen worden. Door middel van het geüpgradede GameCool 6-koelsysteem wordt de CPU aan alle kanten gekoeld via 360 graden CPU-koeltechnologie. Dit zorgt ervoor dat de hoogst mogelijke performance langdurig kan worden bereikt. Dankzij de batterijcapaciteit van maar liefst 6000 MAh hoeft de speler zich ook tijdens langdurige gamingsessies geen zorgen te maken over een lege accu.

Een beeldscherm om in te lijsten



Naast verbeterde specs heeft ook het beeldscherm een upgrade gehad. De ROG Phone 6-serie biedt spelers een 6.78-inch Samsung AMOLED HDR10+-beeldscherm dat gebruikmaakt van exclusieve ROG tuning-technologie. Hierdoor kunnen spelers rekenen op een zeer hoge refresh rate van 165 Hz, een 720 Hz touch-sampling rate (het aantal keer dat het display ververst om aanraak-input te registreren) en een extreem hoge snelheid (slechts 23 milliseconden) waarmee het beeldscherm reageert op een aanraking. Aanvullend kunnen spelers ervoor kiezen om exclusieve ROG Phone 6-accessoires te koppelen, inclusief de nieuwe AeroActive Cooler 6 en een ROG Phone 6 screen protector van glas.

Gedetailleerde audio



Om volledig op te gaan in het spelen van games op de ROG Phone 6 is een goede headset geen overbodige luxe. Daarom zijn tijdens het ROG For Those Who Dare-event verschillende nieuwe headsets aangekondigd, waaronder de nieuwe ROG Cetra True Wireless Pro die zowel bedraad als draadloos te gebruiken is, inclusief een ESS Quad DAC en een AI Noise-Canceling-microfoon. Voor gedetailleerde, natuurgetrouwe audio is de ROG Delta S Wireless ook een geschikte partner: het is de allereerste draadloze ROG-headset met een dual-modus. Tot slot werden de slechts 270 gram wegende ROG Delta Core-headsets uitgelicht tijdens de show.

Prijs en beschikbaarheid



De ROG Phone 6 en ROG Phone 6 Pro worden deze maand nog verwacht. De in de Benelux verkrijgbare configuraties en bijbehorende adviesprijzen zijn hieronder te vinden.