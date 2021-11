​Qualcomm-chips krijgen makkelijkere namen

Snapdragon 888+, 425, 632… Chipmaker Qualcomm gebruikt al sinds jaar en dag drie getallen om namen te geven aan zijn chips. Als je het eenmaal weet, dan is dat niet moeilijk te onthouden, maar tegelijkertijd lijkt er weinig logica in te zitten: het gaat niet van 888 naar 889, bijvoorbeeld. Daar komt nu een einde aan.

Qualcomm-chips zijn enorm belangrijk: ze worden gebruikt in bijna alle Android-telefoons (al zien we de laatste tijd ook vaker MediaTek-chips). Zeker nu er zoveel tekorten zijn aan processors, ligt er veel druk op Qualcomm. Qualcomm heeft echter toch tijd gemaakt voor een aankondiging, namelijk dat die chipnamen niet meer uit drie cijfers zullen bestaan, maar slechts uit 1 cijfer.

Simpele naam voor Snapdragon

Het denkt dat het helpt om in ieder geval die naamgeving te vereenvoudigen. Het start onder andere met Snapdragon de merknaam maken, in plaats van dat er ook nog steeds Qualcomm bij staat, maar straks wordt het nummer dus ook nog één cijfer en een generatienummer. Helaas wordt er geen voorbeeld gegeven, maar waarschijnlijk wordt het Snapdragon 8 generatie 1. Of het niet juist te verwarrend wordt met al die generaties, dat moeten we dus nog maar afwachten.

We weten zeker hoe het eruitziet als we volgende smartphonechip wordt uitgebracht. Omdat Qualcomm nu zo bij Snapdragon 888+ is, wordt verwacht dat de chip iets met generatie 8 zal heten. Volgende week zou hier meer nieuws over volgen, want er staat een Snapdragon Tech Summit op het programma op 1 december. In ieder geval komt er geen 5G meer in de naam: dat is volgens Qualcomm inmiddels zo ongeveer de standaard: zeker naar de toekomst toe.