​Oude Android-telefoon? Inloggen op Google kan straks niet meer

Google heeft aangekondigd dat er vanaf 26 september niet langer op Google-diensten kan worden ingelogd, zoals YouTube, Gmail en Maps. Als je iemand bent die een telefoon gebruikt op Android 2.3.7, dan krijg je van Google bericht over de aankomende verandering. Google raadt aan om je telefoon (of tablet) van een update te voorzien naar tenminste Android 3.0. Sowieso is het aan te raden altijd de meest recente versie van Android te gebruiken, omdat dit nu eenmaal de meest doorontwikkelde versie is op het gebied van beveiliging.

Het gaat wel om heel oude telefoons, want inmiddels zijn we aangekomen bij Android 11 (en bijna Android 12). Android Gingerbread (toen kregen de updates nog de namen van zoetigheid) stond op telefoons in het jaar 2010, dus we hebben het dan over telefoons uit de tijd waarin smartphones opkomend waren (de eerste iPhone dateert van 2007). Denk daarbij aan telefoons als HTC Evo 4G, Samsung Galaxy S en Moto Droid X, die waarschijnlijk tot op de dag van vandaag nog gebruik maken van Android Gingerbread.

Het is vanaf 26 september niet meer mogelijk om met een oude telefoon in te loggen op Google. Er gaat iets veranderen bij Google waardoor Android-telefoons op Android Gingerbread (2.3.7) niet meer kunnen inloggen op Google-diensten.

Geen Google-ondersteuning

Je loopt sowieso tegen problemen aan als je Gingerbread nog gebruikt, want WhatsApp ondersteunt al sinds 2020 geen Gingerbread meer. Echter heb je voor WhatsApp de app echt nodig, en dat geldt niet voor Gmail. Je zou dus na die noodlottige datum in september nog wel op je Gmail kunnen inloggen in de browser, in plaats van de app. Dat is ook hoe Huawei zorgt dat je Gmail kunt gebruiken op zijn toestellen die geen Google-diensten mogen aanbieden. Een zekerheid is het niet en het loont de moeite om hiervoor meerdere browsers te proberen als het niet lukt.

Uiteindelijk is de kans dat je inderdaad nog een toestel gebruikt met Gingerbread klein: het marktaandeel was half 2019 nog maar 0,3 procent en dat zal -zeker omdat steeds meer apps het niet meer ondersteunen- alleen maar zijn gedaald. Het zijn ook niet de beste telefoons om alles op te doen wat we nu gewend zijn: vaak hebben ze kleine schermpjes en is de binnenkant niet uitgerust om op een goede manier de hoge kwaliteit-video’s op YouTube van vandaag de dag te kunnen verwerken.