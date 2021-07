​Onverwoestbare Nokia 6310 maakt comeback

Helemaal hetzelfde is hij niet -gelukkig-, maar goed nieuws voor iedereen die vol nostalgische gevoelens terugdenkt aan de tijd dat telefoons nog ‘dom’ en onbreekbaar waren. De Nokia 6310 maakt een comeback. Helemaal dezelfde telefoon is het niet, want de nieuwe XR20 is wel een smartphone met een curved scherm. Echter bedien je het apparaat met knoppen.

Denk aan een 2,8 inch curved scherm, een numeriek toetsenbord (echte knopjes), 8MB RAM, 16MB opslaggeheugen en een camera van 0,3 megapixel. Er zit zelfs een FM-radio op, zodat je naar muziek kunt luisteren. De batterijduur is echter waarin deze retrotelefoon echt een uitblinker is: je kunt weken vooruit met de batterij van 1.150 mAh. In de gangbare smartphones van tegenwoordig is dat ondenkbaar, maar de nieuwe Nokia 6310 is hier in zijn eenvoud toe in staat.

Het ontwerp van deze nieuwe Nokia lijkt niet heel erg op 6310, want die was wat zakelijker ingestoken en leek meer op een draadloze telefoon voor thuis dan op een mobiele telefoon. De nieuwe 6310 is speels met vrolijke kleuren, versus de 6310 die een meer zakelijke look had. Er is echter een belangrijke overeenkomst die een Nokia-telefoon moet hebben: Snake. Je kunt er urenlang op spelen, want Snake is nog steeds één van de beste telefoonspellen ooit gemaakt. Bovendien heeft hij een fijne prijs van 40 euro.