Nu ook Lite versies van de Samsung Galaxy S10 en Note10

Met de signature S Pen verbeter je je productiviteit op eenvoudige wijze. Met een simpele klik van de S Pen navigeer je door een presentatie, beheer je videocontent of maak je prachtige foto’s. De functie Air Command geeft je snel en gemakkelijk toegang tot de S Pen-functies die je het meest gebruikt, terwijl Text Export je handgemaakte aantekeningen 1-op-1 overzet naar tekst, zodat het klaar is om te editen en te delen. Dankzij Bluetooth Low-Energy (BLE) gaat alles snel en efficiënt.

Galaxy Features



Beide Lite toestellen geven nog meer mensen toegang tot de Galaxy-essentials:

Scherm: De Galaxy S10 Lite beschikt over Super AMOLED Plus en de Galaxy Note10 Lite over het Super AMOLED edge-to-edge Infinity-O display. Door de schermgrootte van 6,7 inch ga je volledig op in je favoriete multimedia.

Batterij: De Galaxy S10 Lite en Galaxy Note10 Lite hebben een grote 4.500 mAh batterij die lang mee gaat en die snel op te laden is.

Services: De toestellen worden geleverd met Samsungs ecosysteem van intelligente apps en services, zoals Bixby (Vision, Lens Mode, Routines) en Samsung Health. De Galaxy S10 Lite en Note10 Lite zijn beschermd door Samsung Knox.

De Galaxy S10 Lite is vanaf januari verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs vanaf € 649,- in de kleuren Prism White, Prism Black en Prism Blue. De Galaxy Note10 Lite is vanaf januari verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs vanaf € 599,- in de kleuren Aura Glow en Aura Black. Een overzicht van alle specs zie je in onderstaande afbeeldingen: