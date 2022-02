Mobiele bereikbaarheid 112 verbeterd

In juli van 2021 werd de ‘beleidsregel voor mobiele aankiesbaarheid 112’ van kracht. Vanaf dat moment zou het landelijke noodnummer in heel Nederland via mobiele telefoons ook bereikbaar moeten zijn via 4G (voice over LTE – VoLTE) en ‘bellen via WiFi. De belangrijskte reden voor die nieuwe verplichting was het feit dat providers van plan zijn om de ‘oude’ mobiele 2G en 3G netwerken uit te faseren. En dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat je dan 112 niet meer kunt bereiken. Enkele maanden nadat de beleidsregel van kracht werd constateerde de Autoriteit Consument & Markt echter dat nog niet alle providers aan die richtlijn voldeden.

112 nu overal via VoLTE en Bellen via WiFi te bereiken

Dat leidde tot een reprimande van de ACM aan het adres van de betreffende mobiele providers. “Mobiele telecomaanbieders moeten ervoor zorgen dat 112 bereikbaar (‘aankiesbaar’) is via alle technieken die zij gebruiken voor mobiele telefoongesprekken, dus ook nieuwe technieken als 4G en bellen via wifi. Zo kan het alarmnummer ook in de toekomst altijd gebeld worden. Het gaat hierbij om spraakdiensten die door telecomaanbieders worden aangeboden, niet om spraakdiensten van apps als WhatsApp of Facetime”, aldus de ACM in november.

Inmiddels, zo meldt de autoriteit vandaag, hebben de providers hun verantwoordelijkheid genomen en ervoor gezorgd dat 112 nu overal en bij alle providers ook bereikbaar is via VoLTE (4G-netwerken) en Bellen via WiFi.

Locatiegegevens worden meegestuurd

De ACM ziet dat de providers ook het meesturen van locatiegegevens verbeterd hebben. Voor de 112-meldkamer is het belangrijk dat zij naast identiteitsgegevens ook over de locatiegegevens van de beller kunnen beschikken. Ook dat is nu in de meeste gevallen goed geregeld. De locatie van een 112-beller wordt bepaald via de zendmasten waarlangs de verbinding loopt. Als er nauwkeurigere locatie-informatie uit de telefoon zelf beschikbaar is, wordt die ook meegestuurd.