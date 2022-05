KNAB klanten kunnen nu ook contactloos betalen met Google Pay

KNAB heeft vandaag contactloos betalen via Google Pay geactiveerd voor al haar klanten. Daarmee is de online bank de volgende financiële dienstverlener die de betaaldiensten van Google implementeert. Klanten van de bank konden al geruime tijd gebruikmaken van de contactloze betaalservice van Apple, maar voor Android gebruikers was die optie, tot vandaag dus, er nog niet. Uiteraard moet je daarvoor wel beschikken over een Android smartphone met NFC.

Contactloos betalen met GPay

Ik heb vanochtend Google Pay voor mijn KNAB bankrekening al geactiveerd op mijn Android toestel en ja, het werkt. Sinds de coronapandemie kunnen bedragen tot 50 euro contactloos, zonder (PIN) code of vingerafdruk direct betaald worden. Voorheen was dat maximaal 25 euro. Opvallend is wel dat KNAB in de voorwaarden voor contactloos betalen, in de app, nog steeds het maximum bedrag van 25 euro noemt.