Google in VS beboet voor misleidende reclame

Iedereen weet wel dat reclames altijd een beetje (veel) aangedikt worden. De claims die reclamemakers voor producten bedenken komen niet altijd (helemaal) overeen met de werkelijkheid. Als het écht de spuigaten uitloopt, dan wordt her en der wel eens een boete uitgedeeld en/of een rectificatie geëist.

Google is in de VS, om precies te zijn in Texas, deze week beboet voor een misleidende reclame rondom de Pixel 4 smartphones. Voor wie het niet meer weet, die werden in 2019 gepresenteerd en verschenen later dat jaar in de winkels. Het bedrijf moet, voor Alphabet’s standaarden, een schamele 8 miljoen dollar betalen voor het misleiden van consumenten.

DJ’s hemelden Pixel 4 op zonder het toestel te kennen

Google had voor de promotie van de Pixel 4 een aantal lokale DJ’s ingehuurd. Die vertelden op hun radiozenders vol lof over hun positieve ervaringen met de smartphone. Op zich niets mis mee, ware het niet dat de betreffende DJ’s de Pixel 4 nog nooit in hun handen gehad hadden.

Nu mag je best zeggen dat je een product goed vindt, en aanprijst – ook als je daarvoor betaald wordt – maar doen alsof je het toestel zelf gebruikt en er enthousiast over bent, dat ging de Texaanse toezichthouder blijkbaar te ver. Daarom werd het bedrijf dus beboet.