Geen navigatieprobleem meer als je de tunnel inrijdt: dit is waarom

Waze had het al, maar Google Maps krijgt het nu ook: ondersteuning van Bluetooth-bakens om te zorgen dat je je navigatie niet meer volledig verliest wanneer je in een tunnel rijdt. Over de hele wereld zijn er in diverse tunnels Bluetooth-beacons aangebracht en die zorgen ervoor dat wanneer de GPS het laat afweten, je navigatie dat niet doet.

Google Map got a new feature called Bluetooth tunnel beacon to improve location accuracy and insight tunnels. pic.twitter.com/E82qzFJPpv

Navigatie behouden in een tunnel

Soms kan het fijn zijn dat je net een tunnel inrijdt als je een vervelend telefoongesprek hebt: vaak valt immers je hele bereik weg zodra je er diep inzit. Heb je net een ingewikkeld gesprek, dan ben je daar even van verlost. Maar om niet te kunnen weten of je uit de tunnel meteen naar rechts moet gaan of niet, dat is toch een beetje vervelend. Immers is het ook vaak je navigatie die het laat afweten in een tunnel.

GPS werkt via satellieten en dat betekent dat je er eigenlijk overal ter wereld wel toegang toe hebt, behalve als je ‘te diep’ bent. Denk aan een parkeergarage die ook nog uit veel beton bestaat, maar ook een tunnel, waar vaak een hele berg bovenop zit. Door het aanbrengen van Bluetooth-bakens wordt het probleem van een flippende navigatie opgelost. Het is iets dat al een tijdje wordt gedaan en dus ook al even mogelijk is binnen Waze, maar nu introduceert Google het ook in Google Maps. In verschillende tunnels over de hele wereld zijn er daarom Bluetooth-tunnelbeacons, bijvoorbeeld in Chicago, New York, Parijs en Brussel.