Derde grote storing in twee weken; drie keer is scheepsrecht voor Vodafone?

Drie keer is scheepsrecht. Een uitdrukking die iedereen wel kent. Voor Vodafone is het te hopen dat dit ook gaat gelden voor het oplossen van de grote (landelijke) storingen die de provider, nu dus al drie keer, in korte tijd getroffen hebben. Vanmiddag was het weer zover. Rond lunchtijd, net na 13u00, regende het online en op social media weer klachten van Vodafone klanten die niet konden bellen en/of geen mobiele internetverbinding meer hadden. Voor de derde keer binnen twee weken.

Weer een algemene netwerk storing bij Vodafone

Vodafone kon niets anders dan bevestigen dat het netwerk van de provider inderdaad weer getroffen was door een algemene storing. Dit betekent dat ook het klantsysteem niet bereikbaar was. Uiteraard was de oorzaak op dat moment nog niet bekend en kon de provider ook geen uitsluitsel geven over hoe lang het zou duren voordat alles weer normaal werkte.

Het is voor de klanten van Vodafone te hopen dat de problemen niet al te lang duren en dat het hierna voorlopig even gedaan is. Natuurlijk, een storing kan altijd optreden, maar drie keer binnen twee weken, is uiteraard te veel van het slechte. Compenseren, als Vodafone daartoe besluit, is nobel, maar een goed werkend netwerk is veel belangrijker.