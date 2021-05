De kans bestaat dat je dit ‘nieuwe’ Chinese smartphone merk niet kent

TCL. Bij het horen van die merknaam, ja het is een merknaam, zul je misschien niet meteen aan een smartphone denken, toch? Maar ja, dat gold ooit ook voor Nokia toen de Finnen nog rubberlaarzen en kabelbomen maakten. Of het aanvankelijk onuitspreekbare Huawei. Waawei in China, Hoe-wa-wij in Nederland. Nieuwe merknamen moeten inburgeren om uiteindelijk gemeengoed te worden.

Met BlackBerry lukte het niet

Of dat ook voor TCL gaat gelden, zal moeten blijken, maar dit Chinese smartphone merk had er aanvankelijk zelf niet echt veel vertrouwen in. Voordat ze enige tijd geleden besloten om TCL op hun toestellen te zetten kochten ze namelijk eerst twee bekende, ‘failliete’ merknamen: BlackBerry en Palm. Twee (smart)phone merken van weleer. Of, beter gezegd, vergane glorie. TCL dacht met die bekende merknamen de smartphone markt te kunnen veroveren. Dat pakte echter ietwat anders uit. Waarom? Het doen herleven van oude successen is toch een stuk moeilijker dan gedacht. Vraag dat maar aan Microsoft en Nokia.

Enfin, BlackBerry kende haar grootste successen op de smartphonemarkt tussen 2009 en 2012. Met dank aan BlackBerry Messenger, of Ping, dat in die periode als een donderslag bij heldere hemel razend populair werd onder tieners. Binnen een jaar liep de helft van de middelbare schooljeugd met een BlackBerry te pronken, en vooral te Pingen. Daarvoor was BlackBerry hét zakelijke, e-mail telefoon bij uitstek. Na de komst van Whatsapp en andere, gratis, berichtendiensten was het snel gedaan met de populariteit van BlackBerry onder de tieners. Zo snel als ze de BlackBerry’s omarmd hadden, zo snel gooiden ze de toestellen ook weer aan de kant.

TCL kocht de licentie om het BlackBerry merk te mogen gebruiken in 2016 van de Canadese eigenaren. De Chinese fabrikant probeerde met toestellen als de KeyOne en Key2, smartphones met een fysiek toetsenbord – hét kenmerk van de BlackBerry’s van weleer – het merk weer tot een succes te maken. Tevergeefs, want in de zomer van 2020 kwam een einde aan het BlackBerry avontuur van TCL.