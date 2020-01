David’s Disposable App blijkt enorm succesvol

Platenspelers, polaroid camera’s, zelfs de kleren die je ouders droegen zijn tegenwoordig weer hip. We lijken met zijn allen steeds vaker terug te grijpen naar ‘die goede oude tijd’. YouTuber David Dobrik verlangt ook terug naar de tijd toen alles nog analoog was en heeft daarom een ‘wegwerpcamera-app’ gelanceerd. Na slechts een paar weken is de app al meer dan een miljoen keer gedownload.

Sensatie op YouTube



De 23-jarige in Slowakije geboren Dobrik – hij verhuisde op zijn zesde naar de VS – is met zijn 15 miljoen abonnees en ruim 6 miljard views een ware sensatie op Youtube. Dat hij ook gepakt is door het vintage-virus blijkt uit zijn nieuwe app David’s Disposable. Hiermee kunnen gebruikers foto’s maken met een retro-look die doet denken aan foto’s van een wegwerpcamera. Je weet wel, zo’n plastic cameraatje waarbij je na elke foto aan het wieltje moet draaien en waarvan je de foto’s nog echt moet laten ontwikkelen.

Het klinkt een tikkie tegenstrijdig: een app creëren om te ontsnappen aan de digitale wereld. En waarom zou je überhaupt een app downloaden om foto’s te maken die van slechtere kwaliteit zijn dan de foto’s die je met je normale telefooncamera maakt? Toch lijkt het nostalgische gevoel dat de app oproept een schot in de roos. Dobrik lanceerde de app eind december en inmiddels heeft het de miljoen downloads al ruimschoots gepasseerd. David’s Disposable heeft zelfs korte tijd bovenaan het lijstje van meest populaire apps in de App Store gestaan, nog boven Disney+ en Instagram.

Vintage look

Bij het maken van een foto met de app verandert je telefoonscherm in de achterkant van een wegwerpcamera. Selfies maken met de front-facing camera is dus geen optie. De app stelt vervolgens zelf een filter in over de foto’s om ze die typische twijfelachtige-kwaliteit-maar-wel-lekker-vintage-look te geven.

Het mooiste aan de app is waarschijnlijk nog wel dat je de foto’s pas de volgende dag kunt bekijken. Om 9.00 uur ’s ochtends krijg je een melding dat je foto’s die je de dag ervoor hebt genomen klaar zijn. Ideaal dus als je een feestje hebt en je de volgende ochtend een fotoverslag wilt ontvangen van hoe de avond is verlopen. Je kunt de foto’s overigens ook laten ontwikkelen en bij je thuis laten bezorgen. Daar moet je dan wel drie weken op wachten.

David’s Disposable is gratis te downloaden in de Apple App Store. Voor 1 dollar kun je een aantal extra opties kopen. De app is nog niet beschikbaar voor Android.

[Fotocredits © Sirapat - Adobe Stock]